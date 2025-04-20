ARA
DOLAR
38,13
0,30%
DOLAR
EURO
43,24
0,00%
EURO
GRAM ALTIN
4063,19
-0,12%
GRAM ALTIN
BIST 100
9317,24
-0,84%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Bu hafta temettü dağıtacak 8 şirket (21-25 Nisan temettü takvimi)

Bu hafta temettü dağıtacak 8 şirket (21-25 Nisan temettü takvimi)

Borsa İstanbul'da bugün itibarıyla 21-25 Nisan haftası temettü dağıtması genel kurulları tarafından onaylanan 8 şirket bulunuyor.

20 Nisan 2025 | 10:57
Son Güncellenme: 20 Nisan 2025 | 13:13
Bu hafta temettü dağıtacak 8 şirket (21-25 Nisan temettü takvimi)

Borsa İstanbul'da şu an itibarıyla yeni haftada temettü dağıtması kesinleşmiş 8 şirket bulunuyor. İşte o şirketler:
 

1 AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)

AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN) Şirket 6 taksit halinde toplamda pay başına brüt 1,4957010 TL net 1,2713454 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,2118909 TL. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Nisan, ödeme tarihi 24 Nisan.

2 ENERJİSA ENERJİ A.Ş. (ENJSA)

ENERJİSA ENERJİ A.Ş. (ENJSA) Şirket pay başına brüt 2,87 TL, net 2,4395 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Nisan, ödeme tarihi 24 Nisan.

3 KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. (KTLEV)

KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. (KTLEV) Şirket pay başına brüt 1,10 TL, net 0,9350000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Nisan, ödeme tarihi 24 Nisan.

4 KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. (KSTUR)

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. (KSTUR) Şirket pay başına brüt 14 TL, net 11,90 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Nisan, ödeme tarihi 24 Nisan.

5 ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. (ESCAR)

ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. (ESCAR) Şirket 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,36 TL, net 0,3060 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,1020 TL. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Nisan, ödeme tarihi 25 Nisan.

6 ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. (CLEBI)

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. (CLEBI) Pay başına brüt 147,50 TL, net 125,3750 TL temettü dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Nisan, ödeme tarihi 28 Nisan.

7 AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AVPGY)

AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AVPGY) 3 taksit halinde toplamda pay başına net 4,9375 TL temettü dağıtılacak. İlk iki taksit net 1,5 TL. Son taksit ise 1,9375. Birinci taksit için kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Nisan, ödeme tarihi 29 Nisan 2025. Diğer taksitler ise temmuz ve ekim aylarında ödenecek.

8 SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SARKY)

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SARKY) Pay başına brüt 0,4117647 TL, net 0,3499999 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Nisan, ödeme tarihi 28 Nisan.
İlgili Haberler
Alarko, Cola, Enerjisa, Arçelik... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Alarko, Cola, Enerjisa, Arçelik... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
0
  • ALTIN GRAM - TL 4063,19 -0,12%
  • ALTIN ONS 3314,14 -1,04%
  • BIST 100 9317,24 -0,84%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,385 0,353%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38417 -0,12879%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 82,11 0,3302%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,1335 0,2964%
  • EURO/DOLAR 1,1393 0,2349%
  • EURO/TURK LIRASI 43,2409 0%
  • STERLIN/DOLAR 1,32651 0,17823%
Borsa Haberleri
Bu hafta temettü dağıtacak 8 şirket (21-25 Nisan temettü takvimi)
Mavi Giyim'den 'bedelsiz' açıklaması
Borsada Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket var
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 8 şirket (18 Nisan)
Alarko, Cola, Enerjisa, Arçelik... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa İstanbul'dan 3 hissede kredili işlem tedbiri
Alarko Holding BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne girdi
Bir şirket daha temettü kararını duyurdu: 125,375 lira
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 7 şirket
Yabancı yatırımcıdan 3,1 milyar dolardan fazla satış
Merak ediliyordu: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu
Yabancı çıkışı BİST’i nasıl etkiler?
Alarko Holding temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var
16 Nisan Borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
GERİ
İLERİ
Bu hafta temettü dağıtacak 8 şirket (21-25 Nisan temettü takvimi)
Mavi Giyim'den 'bedelsiz' açıklaması
Borsada Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket var
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 8 şirket (18 Nisan)
Alarko, Cola, Enerjisa, Arçelik... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa İstanbul'dan 3 hissede kredili işlem tedbiri
Alarko Holding BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne girdi
Bir şirket daha temettü kararını duyurdu: 125,375 lira
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 7 şirket
Yabancı yatırımcıdan 3,1 milyar dolardan fazla satış
Merak ediliyordu: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu
Yabancı çıkışı BİST’i nasıl etkiler?
Alarko Holding temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var
16 Nisan Borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL