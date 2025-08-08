Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16,58 puan artarak 10.972,63 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 10,45 puan ve yüzde 0,10 artışla 10.966,50 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.938,41 puanı, en yüksek 11.015,70 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 değer kazanarak 10.972,63 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 26,16 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 12.164,38 puandan kapandı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,14, holding endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,09 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 1,56 ile madencilik oldu.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,63, teknoloji endeksi yüzde 0,46 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,04, mali endeks yüzde 0,43 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 47'si prim yaptı, 49'u geriledi, 4 tanesi yatay seyretti.

Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Taşımacılığı, Sasa Polyester, ASELSAN ile Çan2 Termik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Küresel piyasalar da, ABD'nin gümrük tarifelerinin yürürlüğe girmesinin olası etkileri ve ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilmesi planlanan görüşmenin sonuçlarına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde enflasyon raporu ve ödemeler dengesinin, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 seviyeleri direnç, 10.900 ve 10.800 puan ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finansın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Ağustos Salı günü açıklanacak "Haziran 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının haziran ayında 1 milyar 546 milyon dolar açık verdiğini öngördü. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri, 900 milyon dolar ile 2 milyar 600 milyon dolar arasında yer aldı. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 19 milyar 520 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

- Altının ons fiyatı 3 bin 391,8 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 391,8 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 4 milyon 430 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,37, bileşik getirisi yüzde 39,68 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40,5260, satışta 40,6883 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40,5523, satışta 40,7148 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1664, sterlin/dolar paritesi 1,3449 ve dolar/yen paritesi 147,704 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,5 artışla 66,5 dolardan işlem görüyor.