Bir süredir görülen dolar endeksindeki düşüş eğilimiyle ons altındaki yükseliş, geçen hafta 1.960 seviyesine doğru hızlandı.

Ancak ABD 10 yıllıklarındaki yükselişin yarattığı baskıyla ve Fibonacci yüzde 61,8’lik düzeltme çizgisine denk gelen 1.960 seviyesinin direnç görevi görmesiyle altın fiyatlarının bu bölgeden geri çekilme hareketi gerçekleştirdiği dikkat çekti.

Ons altına teknik olarak bakıldığında, Ağustos-Aralık 2020’deki düşüş hareketinde 1.960 seviyesinin güçlü bir direnç, aşağıda 1.900 seviyesinin ise destek konumunda olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, ons altında kısa vadede 1.900-1.960 arasında bir bant hareketi görmeyi bekliyor.

Bu noktada, ABD 10 yıllıklarındaki yükseliş eğilimiyle 1.900 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ons altındaki düşüşün hız kazanabileceğinin de altı çiziliyor.