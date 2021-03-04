İşbir Holding bağlı ortaklığı İşbir Sentetik ile Doğanlar Yatırım Holding iştiraki Biotrend Enerji’nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapıldı.

İşbir Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, “Bağlı Ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. bugün paylarının halka arzına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu ile Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde başvurularını yapmıştır” denildi.

Biotrend 2021’nin ilk yarısında halka arz planlanıyor

Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. de enerji iştiraki Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.’nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu’na yapıldı.

Halka arz süreci ile ilgili aracılık hizmeti için konsorsiyum eş liderleri Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ile el sıkışan Biotrend Enerji, Sermaye Piyasası Kurulu’na halka arz başvurusunu gerçekleştirdi.

Başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu’na yapıldığını duyuran Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, yaptığı açıklamada, yenilenebilir enerji alanında yapılan yatırımların sürdürülebilir bir dünya için önemine dikkat çekerek, her adımın sonraki nesillere daha yaşanılabilir ve temiz bir gelecek bırakabilmek için atıldığına işaret etti. Yenilenebilir kaynakların verimli kullanımının öneminin dünyada her geçen gün yükseldiğini belirten Doğan, “Biotrend Enerji, halka arz gelirinin büyük kısmını devam eden enerji yatırımlarında ve büyüme fırsatlarında kullanmayı hedeflemektedir.” dedi.

Halka arz; kurumsallaşma yönünde stratejik bir adım

Halka açılmayı; büyüme hedeflerini sürdürmek, kurumsal yapıyı güçlendirmek, şeffaflık ve hesap verebilirlik düzeyini yükseltmek yönünde stratejik bir adım olarak değerlendirdiklerini ifade eden Doğan, “Halka açılmamız, kurumsal yönetim anlayışının şirket faaliyetlerine yön vermesine imkan sağlayacak, potansiyel müşteriler ve iş ortaklarımız nezdinde mevcut güvenirliliğimizi ve saygınlığımızı artıracaktır” şeklinde konuştu.

Yüzde 60 sermaye artırımı yüzde 40 ortak satışı olarak planlanan halka arzda şirketin mevcut 128.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 22.000.000 TL artırımla 150.000.000 TL’ye yükselecek, 14.666.666 TL tutarında ise ortak satışı gerçekleştirilecektir. Ayrıca 5.000.000 TL nominal değerli pay, ek satışa konu edilebilecektir. Halka açıklık oranı ek satış hariç yüzde 24,4 olacaktır. Halka arzın 2021 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanıyor.

6 Bölgede, 11 İlde, 17 Tesisle Ülke Ekonomisi İçin Yaratılacak Katma Değer; Biotrend Enerji