1.510 seviyesine geri çekilme sonrasında tepki hareketini sürdüren BİST-100, alımlarla 1.540’lı seviyeleri aştı. Kısa vadeli göstergelerin aşırı alım bölgesinde bulunduğu kaydediliyor.
Yükselişte test edilecek ilk direnç seviyesinin 1.545’te bulunduğu, bu seviyenin geçilmesiyle 1.550’nin hedefleneceği kaydediliyor. Olası geri çekilmelerde ise ilk destek seviyesi 1.517 olacak. Bu seviyenin kırılmasıyla hareketin 1.500’e doğru sürmesi bekleniyor.
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
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Borsadaki olası düzeltme ya da kâr satışlarında yatırımcılara sakin kalmaları, temkinli hareket etmeleri öneriliyor. Yatırımcılara ihracatı yüksek, nakdi olan, borcu az, temettüyü bir politika olarak benimsemiş, her yıl düzenli olarak satışlarını artıran şirket hisselerinde pozisyon almaları önerisinde bulunuluyor.
PİYASA GÜNDEMİ
10 ŞUBAT ÇARŞAMBA
ABD’de TÜFE verileri paylaşılacak.
15 ŞUBAT PAZARTESİ
Türkiye’de Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi açıklanacak.
18 ŞUBAT PERŞEMBE
TCMB faiz kararını duyuracak.
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