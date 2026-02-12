Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman? 119. Dönem ÖGG sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) 2026 yılı takvimiyle birlikte, Özel Güvenlik Görevlisi adayları için yılın ilk sınav maratonu resmen başlıyor. 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavı ile açılışı yapılacak olan bu yılki süreç, her iki ayda bir tekrarlanarak adaylara geniş bir katılım imkanı sunacak.
2026 ÖGG Sınav Takvimi
Bu yıl sınavlar toplam 6 kez düzenlenecek. İlk sınav Şubat ayı sonunda gerçekleştirilecek, ardından her iki ayda bir yeni oturumlar yapılacak:
1. Sınav: 22 Şubat 2026
2. Sınav: Nisan (Takvimde Mart sonu-Nisan başı olarak planlanır)
3. Sınav: Haziran
4. Sınav: Ağustos
5. Sınav: Ekim
6. Sınav: Aralık
Sınav Yerleri Ne Zaman Belli Olacak?
22 Şubat'ta yapılacak olan yılın ilk sınavı için adayların en çok merak ettiği konu olan sınav giriş yerleri, sınavdan bir hafta önce ilan ediliyor.
Beklenen Tarih: Giriş belgelerinin 16-18 Şubat 2026 tarihleri arasında erişime açılması öngörülüyor.
Nereden Öğrenilir? Adaylar sınav yerlerini EGM'nin resmi internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecekleri gibi, kayıtlı oldukları özel güvenlik eğitim kurumlarından da öğrenebilirler.
Sınav Günü Hatırlatmaları
Sınava girecek adayların yanında şu belgeleri bulundurması zorunludur:
Sınav Giriş Belgesi: Fotoğraflı ve onaylı olması gerekir.
Geçerli Kimlik Belgesi: T.C. kimlik kartı, pasaport veya sürücü belgesi (Fotoğraflı ve güncel olmalı).