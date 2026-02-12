Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman? 119. Dönem ÖGG sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

Sınav Yerleri Ne Zaman Belli Olacak?

22 Şubat'ta yapılacak olan yılın ilk sınavı için adayların en çok merak ettiği konu olan sınav giriş yerleri, sınavdan bir hafta önce ilan ediliyor.

Beklenen Tarih: Giriş belgelerinin 16-18 Şubat 2026 tarihleri arasında erişime açılması öngörülüyor.

Nereden Öğrenilir? Adaylar sınav yerlerini EGM'nin resmi internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecekleri gibi, kayıtlı oldukları özel güvenlik eğitim kurumlarından da öğrenebilirler.

Sınav Günü Hatırlatmaları

Sınava girecek adayların yanında şu belgeleri bulundurması zorunludur:

Sınav Giriş Belgesi: Fotoğraflı ve onaylı olması gerekir.

Geçerli Kimlik Belgesi: T.C. kimlik kartı, pasaport veya sürücü belgesi (Fotoğraflı ve güncel olmalı).