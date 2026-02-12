İstanbul'da toplu ulaşıma zam: İndi-bindi, taksimetre ve abonman ücretleri ne kadar oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde bugün (12 Şubat 2026) alınan kararla birlikte, ulaşım kalemlerine gelen %20'lik zam sonrası öğrenci tarifeleri de güncellendi. Yeni tarife, 16 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla uygulanmaya başlayacak.
Öğrenci İstanbulkart Ücretleri
Öğrenci Tek Geçiş: 17,08 TL'den 20,50 TL'ye yükseldi.
Aylık Öğrenci Abonman: 494 TL'den 593 TL'ye çıktı.
30 Yaş Üstü Öğrenci Abonman: 2.968 TL olarak belirlendi.
Metrobüs ve Marmaray (Öğrenci)
Metrobüs: Durak sayısına göre değişmekle birlikte, öğrenci geçişlerinde de %20 oranında artış yapıldı.
Marmaray: 1-7 istasyon arası öğrenci ücreti yaklaşık 16,50 TL seviyelerine yükselirken, tam parkur öğrenci ücreti de bu oranda güncellendi.
Minibüs ve Okul Servisleri
Minibüs Öğrenci Ücreti: 21 TL'den 25 TL'ye yükseldi.
Okul Servisi (0-1 Km): Yıllık bazda hesaplanan aylık ücret 3 bin 376 TL'den 4 bin 51 TL'ye çıktı.
Diğer Kritik Artışlar
Mavi Kart (Tam): 3.298 TL
Taksimetre İndi-Bindi: 210 TL
Personel Servisi (İlk Kalkış): 2.284,54 TL
Bu zam kararı, İstanbul'da 2025 yılı içerisinde yapılan %35 ve %30'luk iki büyük zammın ardından, 2026 yılının ilk genel ulaşım güncellemesi olarak kayıtlara geçti.