  İstanbul'da toplu ulaşıma zam: İndi-bindi, taksimetre ve abonman ücretleri ne kadar oldu?

İstanbul'da toplu ulaşıma zam: İndi-bindi, taksimetre ve abonman ücretleri ne kadar oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde alınan kararla İstanbul genelinde toplu ulaşıma yüzde 20 zam yapıldı. Peki İndi-bindi, taksimetre ve abonman ücretleri ne kadar oldu?

Son Güncellenme:
İstanbul'da toplu ulaşıma zam: İndi-bindi, taksimetre ve abonman ücretleri ne kadar oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde bugün (12 Şubat 2026) alınan kararla birlikte, ulaşım kalemlerine gelen %20'lik zam sonrası öğrenci tarifeleri de güncellendi. Yeni tarife, 16 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla uygulanmaya başlayacak.

 

Öğrenci İstanbulkart Ücretleri

Öğrenci Tek Geçiş: 17,08 TL'den 20,50 TL'ye yükseldi.

Aylık Öğrenci Abonman: 494 TL'den 593 TL'ye çıktı.

30 Yaş Üstü Öğrenci Abonman: 2.968 TL olarak belirlendi.

Metrobüs ve Marmaray (Öğrenci)

Metrobüs: Durak sayısına göre değişmekle birlikte, öğrenci geçişlerinde de %20 oranında artış yapıldı.

Marmaray: 1-7 istasyon arası öğrenci ücreti yaklaşık 16,50 TL seviyelerine yükselirken, tam parkur öğrenci ücreti de bu oranda güncellendi.

Minibüs ve Okul Servisleri

Minibüs Öğrenci Ücreti: 21 TL'den 25 TL'ye yükseldi.

Okul Servisi (0-1 Km): Yıllık bazda hesaplanan aylık ücret 3 bin 376 TL'den 4 bin 51 TL'ye çıktı.

Diğer Kritik Artışlar

Mavi Kart (Tam): 3.298 TL

Taksimetre İndi-Bindi: 210 TL

Personel Servisi (İlk Kalkış): 2.284,54 TL

 

Bu zam kararı, İstanbul'da 2025 yılı içerisinde yapılan %35 ve %30'luk iki büyük zammın ardından, 2026 yılının ilk genel ulaşım güncellemesi olarak kayıtlara geçti.
