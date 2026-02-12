ÖSYM, YDUS 2. Dönem tercihlerinin başladığını duyurdu: Başvurular nasıl yapılacak?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte, uzman doktorların yan dal uzmanlık eğitimine geçiş yapabilmeleri için kontenjanlar ve tercih kılavuzu erişime açıldı.
YDUS Tercih Takvimi ve Önemli Saatler
Tercih işlemleri için adaylara bir haftalık bir süre tanındı:
Başlangıç Tarihi: 12 Şubat 2026
Bitiş Tarihi: 19 Şubat 2026
Saat Sınırı: Tercihler 19 Şubat gecesi saat 23.59’da sona erecek.
Tercih İşlemi Nasıl Yapılır?
Adaylar, tercih listelerini yalnızca dijital ortam üzerinden iletebilecekler:
İşlemler, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak gerçekleştirilecek.
Yerleştirme işlemleri sırasında, sınav başvuru sürecinde yayınlanan 2025-YDUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu’ndaki ilke ve kurallar geçerli olacak. Bu nedenle kılavuzdaki kontenjan türlerini ve özel şartları dikkatle incelemek büyük önem taşıyor.
Yerleştirme Esasları
ÖSYM’nin yerleştirme algoritması şu kriterlere göre çalışacak:
Adaylar puanlarına ve tercih sıralamalarına göre mevcut kontenjanlara yerleştirilecek.
Tercih yapacak adayların, kadroların karşısında yer alan özel şart kodlarını (başvuru şartları, yabancı dil yeterliliği vb.) karşılayıp karşılamadıklarını kontrol etmeleri gerekiyor. Şartları taşımadığı halde tercih edilen kadrolara yerleşilse dahi atama işlemleri yapılmayabilir.
Tercih süresi boyunca listenizde değişiklik yapma hakkınız bulunmaktadır. Ancak 19 Şubat saat 23.59 itibarıyla sistem kapanacağı için son dakikaya kalmadan listenizi onaylamanız ve "Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir" uyarısını görmeniz güvenli olacaktır.