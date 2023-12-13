ARA
Bist 100
7618,23
-1,69%
Bist 100
Dolar/TL
29,0633
0,2326%
Dolar/TL
Euro/TL
31,334
0,0175%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0781
-0,1445%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1852,59
0,39%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İŞKUR verilerine göre işverenlerin en çok eleman aradığı 5 meslek

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yılbaşından kasım sonuna kadar 1 milyon 98 bin 771 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti. İŞKUR verilerine göre, işverenlerin en çok özel eleman aradığı meslekler ise şunlar...

13 Aralık 2023 | 11:13
Son Güncellenme: 13 Aralık 2023 | 13:07
0
İŞKUR verilerine göre işverenlerin en çok eleman aradığı 5 meslek

İŞKUR, istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılması amacıyla istihdama aracılık etmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda, kasım ayında 53 bin 204'ü erkek, 34 bin 237'si kadın, ülke genelinde 87 bin 441 kişi işe yerleştirildi.

İŞKUR'un, 1 Ocak'tan kasım sonuna kadar geçen dönemde işe yerleştirilmesine aracılık ettiği kişi sayısı 1 milyon 98 bin 771'e ulaştı.

1
En fazla ve en az işe yerleştirme yapılan iller

En fazla ve en az işe yerleştirme yapılan iller

Ocak-kasım döneminde en fazla işe yerleşme, 227 bin 53 kişiyle İstanbul'da oldu. İstanbul'u 86 bin 119 kişiyle Ankara, 57 bin 885 kişiyle Bursa, 57 bin 846 kişiyle İzmir ve 36 bin 703 kişiyle Adana izledi. Bu süreçte en az kişinin işe yerleştirildiği iller ise 362 kişiyle Ardahan, 456 kişiyle Hakkari, 704 kişiyle Gümüşhane, 829 kişiyle Kars ve 874 kişiyle Kilis oldu.
2
En fazla açık iş başvurusu imalat sektöründen

En fazla açık iş başvurusu imalat sektöründen

Ayrıca işverenler tarafından kasımda 195 bin 210 açık iş ilanı kuruma iletildi. Ocak-kasım döneminde İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş başvurusu sayısı ise 2 milyon 465 bin 682 olarak kayıtlara geçti. Açık iş başvurularının yüzde 98,8'i özel sektörden geldi. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş başvurusu 1 milyon 56 bin 81 ile imalat sektöründen yapıldı.
3
Zirvedeki diğer sektörler

Zirvedeki diğer sektörler

İmalat sektörünü, 315 bin 910 ile toptan ve perakende ticaret, 302 bin 935 ile idari ve destek hizmetleri, 225 bin 623 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ve 157 bin 792 ile inşaat sektörleri takip etti.
4
En çok açık iş talebi yapılan 10 meslek

En çok açık iş talebi yapılan 10 meslek

Ocak-kasım döneminde en çok açık iş talebi yapılan ilk 10 meslek de belli oldu. İşverenlerin eleman teminiyle ilgili İŞKUR'a en çok talepte bulunduğu meslekler, özel güvenlik görevlisi, satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı, garson, konfeksiyon işçisi, reyon görevlisi, makineci (dikiş), elle yapılan diğer imalatla ilgili işçiler, market elemanı ve gıda alanında perakende satış elemanı olarak sıralandı. Ocak-kasım döneminde en fazla işe yerleştirme de yine bu mesleklerde gerçekleşti.
5
Kayıtlı işsiz sayısı yüzde 24 azaldı

Kayıtlı işsiz sayısı yüzde 24 azaldı

Kasım ayında İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 381 bin 155 oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 49'unu erkekler, yüzde 51'ini kadınlar oluştururken yüzde 25'i 15-24 yaş grubunda yer aldı. 2022'nin Kasım ayında 3 milyon 132 bin 788 olan İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı, bu yılın kasım ayında yüzde 24 geriledi.
İlgili Haberler
Yabancı yatırımcılar kasımda en çok hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
Yabancı yatırımcılar kasımda en çok hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
En Zengin 100 listesine bu yıl giren 2 iş insanı
En Zengin 100 listesine bu yıl giren 2 iş insanı
Bakan Kacır'dan Togg açıklaması: Yeni model geliyor
Bakan Kacır'dan Togg açıklaması: Yeni model geliyor
Bilançolarıyla dikkat çeken 34 şirket
Bilançolarıyla dikkat çeken 34 şirket
Temelleri 2006'da atıldı... Enerjide Romanya'da, sağlıkta ABD'de büyüyor
Temelleri 2006'da atıldı... Enerjide Romanya'da, sağlıkta ABD'de büyüyor
Netflix ilk kez neredeyse tüm film ve dizilerin izlenme saatlerini açıkladı
Netflix ilk kez neredeyse tüm film ve dizilerin izlenme saatlerini açıkladı
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
0
  • ALTIN GRAM - TL 1852,59 0,39%
  • ALTIN ONS 1982,64 0,15%
  • BIST 100 7618,23 -1,69%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,0633 0,2326%
  • EURO/TURK LIRASI 31,334 0,0175%
  • EURO/USD 1,0781 -0,1445%
  • INGILIZ STERLINI 1,25263 -0,34052%
  • JAPON YENI 145,788 0,195%
  • KANADA DOLARI 1,35886 -0,03016%
  • RUS RUBLESI 89,9575 -0,1859%
Günün En Çok Okunanları
Kuzey Boru (KBORU) ne zaman borsada işlem görecek?
Yılda 1 tisört satarak başladı, ayda 100 bin dolarlık gelire ulaştı
Yılda 1 tisört satarak başladı, ayda 100 bin dolarlık gelire ulaştı
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) ne zaman borsada işlem görecek?
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) ne zaman borsada işlem görecek?
İŞKUR verilerine göre işverenlerin en çok eleman aradığı 5 meslek
İŞKUR verilerine göre işverenlerin en çok eleman aradığı 5 meslek
Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel kimdir? Biyografisi...
Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel kimdir? Biyografisi...
Çinli e-ticaret devi tahtını kaptırdı
Çinli e-ticaret devi tahtını kaptırdı
Ticaret Bakanlığı'ndan kargo iade ücreti açıklaması
GERİ
İLERİ
Kuzey Boru (KBORU) ne zaman borsada işlem görecek?
Yılda 1 tisört satarak başladı, ayda 100 bin dolarlık gelire ulaştı
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) ne zaman borsada işlem görecek?
İŞKUR verilerine göre işverenlerin en çok eleman aradığı 5 meslek
Yılda 1 tisört satarak başladı, ayda 100 bin dolarlık gelire ulaştı
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) ne zaman borsada işlem görecek?
İŞKUR verilerine göre işverenlerin en çok eleman aradığı 5 meslek
Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel kimdir? Biyografisi...
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) ne zaman borsada işlem görecek?
İŞKUR verilerine göre işverenlerin en çok eleman aradığı 5 meslek
Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel kimdir? Biyografisi...
Çinli e-ticaret devi tahtını kaptırdı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL