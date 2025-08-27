ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, gümrük vergilerinden elde edilen gelirlerde rekor seviyelere ulaşıldığını ve bu artışın önümüzdeki ay da süreceğini söyledi.

Son yapılan kabine toplantısında konuşan Bessent, “Eylül ayında gümrük vergisi gelirlerinde yeni bir artış göreceğimizi düşünüyorum” dedi.

Bessent ayrıca Fed’in hükümet içindeki konumuna değinerek, bağımsızlığının siyasi düzenlemelerden kaynaklandığını belirtti. Fed’in etkinliği için kamuoyu güveninin kritik olduğunu vurgulayan Bakan, “Fed’e itibar kazandıran tek şey kamuoyunun güvenidir” ifadelerini kullandı.

Hazine Bakanı konuşmasında Trump'ın Fed yöneticilerinden Lisa Cook'u görevden almasından bahsetmedi.