Lamborghini CEO'su açıkladı: Zenginler lüks otomobil almayı erteliyor

BD’nin Avrupa Birliği’nden ithal ettiği otomobiller ve otomobil parçalarına uygulanan yüzde 27,5’lik gümrük vergisinin, AB’nin ABD mallarına uyguladığı tarifeleri düşürmesi durumunda yüzde 15’e indirilebileceği belirtiliyor.

Winkelmann CNBC’ye yaptığı açıklamada, müşterilerin güvenlik ve istikrar aradığını söyledi.

Winkelmann, bazı müşterilerin tarifelerin kesinleşmesini beklediğini, diğerlerinin ise müzakereler sonucunda alım yapmaya hazır olduğunu belirtti.

2024 yılında Lamborghini, ABD’de toplam satışlarının yaklaşık yüzde 35’ine denk gelen 3.712 araç sattı. Araç fiyatları 200.000 dolardan 600.000 doların üzerine kadar değişiklik gösteriyor.

Audi Grubu’na bağlı markalar Audi, Bentley ve Lamborghini, ABD’ye ikinci çeyrekte geçen yıla göre yüzde 11,6 daha az araç teslim etti.

ABD’de fabrika kurmayı planlamadıklarını belirten Winkelmann, “Made in Italy”nin markanın DNA’sında olduğunu vurguladı.

Talep düştü, trend ertelenecek

Winkelmann, şirketin 2023’te duyurduğu ve 2028’de piyasaya sürülmesi planlanan Lanzador elektrikli araç (EV) ile ilgili planlarının yıl sonunda netleşeceğini aktardı. Modelin fiyatı henüz açıklanmadı.

CEO, elektrikli araçlara talebin düştüğünü ve genel trendin erteleneceğini söyledi.