AGS kontenjanları belli oldu mu? Gözler MEB AGS kontenjanları ve branş dağılımında

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılında öğretmen ihtiyacına göre farklı branşlarda kontenjan belirlemeye hazırlanıyor. Yaklaşık 10 bin kişilik atama kapsamında, en çok ihtiyaç duyulan branşlara öncelik verilmesi bekleniyor.
Nisan ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 25 bin öğretmen kadrosunun ikinci etabı için bekleyiş sürüyor.
Bu kadroların 15 bini için başvurular 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Geriye kalan 10 bin öğretmen kadrosu için ise, 13 Temmuz 2025’te gerçekleştirilen AGS sınavının sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı.
Şimdi adaylar, 2025 öğretmen ataması 2. etap başvuru takvimi, branş bazlı kontenjan dağılımı ve yerleştirme sürecine ilişkin yapılacak resmi duyurulara odaklanmış durumda.
10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Atama takvimiyle ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Eğitim camiası, MEB’in duyuracağı atama takvimi ve başvuru kılavuzu ile net tarihlere ulaşacak. Sürecin açıklanmasının ardından adaylar, e-Devlet ve MEBBİS üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.
MEB'DEN TARİH AÇIKLAMASI
MEB'den daha önce konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:
"Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Geleceğimizi inşa edecek nesillerin yetiştirilmesinde görev almak üzere eğitim ailemize yeni katılacak öğretmenlerimizin atanma işlemlerinin her aşamasındaki tüm çalışmalar, mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütülecektir. "
MEB AGS kontenjanları ve branş dağılımı belli mi?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 10 bin öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı henüz resmi olarak açıklanmadı.
Ancak, geçmiş atama dönemleri bu konuda bir fikir verebilir. Daha önceki 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında, en yüksek kontenjan şu branşlara ayrılmıştı:
Sınıf Öğretmenliği
Özel Eğitim
Din Kültürü
Öte yandan, en az kontenjan ayrılan branşlar arasında ise Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Almanca ve Arapça öğretmenliği bulunuyordu.