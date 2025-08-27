AGS kontenjanları belli oldu mu? Gözler MEB AGS kontenjanları ve branş dağılımında

MEB AGS kontenjanları ve branş dağılımı belli mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 10 bin öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı henüz resmi olarak açıklanmadı.

Ancak, geçmiş atama dönemleri bu konuda bir fikir verebilir. Daha önceki 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında, en yüksek kontenjan şu branşlara ayrılmıştı:

Sınıf Öğretmenliği

Özel Eğitim

Din Kültürü

Öte yandan, en az kontenjan ayrılan branşlar arasında ise Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Almanca ve Arapça öğretmenliği bulunuyordu.