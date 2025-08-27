Adli tatil 2025 ne zaman bitiyor? Adli tatilde hangi davalar görülür?

Her yıl yargı sisteminin toplu izin dönemi olarak uygulanan adli tatil, 20 Temmuz itibarıyla başladı. Bu süreçte mahkemelerin rutin işlemleri askıya alınırken, yalnızca acil ve öncelikli davalar nöbetçi mahkemeler tarafından görülüyor.

2025 ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye'deki adli tatil, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 102’nci, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 331’inci, Danıştay Kanunu’nun 86’ncı ve İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 61’inci maddeleri gereğince her yıl 20 Temmuz’da başlıyor. Bu dönemde yalnızca acil görülen davalar ele alınıyor.

Adli tatil, her yıl 31 Ağustos’ta sona eriyor. Yeni adli yıl ise 1 Eylül Pazartesi günü Yargıtayda düzenlenecek törenle resmen başlayacak.

Adli tatil uygulamasına dahil olmayan kurumlar da bulunmaktadır. Bu kapsamda, Anayasa Mahkemesi adli tatil sürecine girmiyor ve çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALARA BAKILIR?

Tatil süresince adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.

Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak. Danıştayda görev alacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayabilecek.

Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.