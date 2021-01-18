Fenerbahçe’nin KAP’a, dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mesut Özil ile transfer görüşmelerine başladığını duyurması, Türkiye gibi dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Forbes dergisinde yer alan yazıda, “Mesut Özil, Arsenal tarihinin en önemli transferiydi. Doğru taktikte kullanılsa takımda Rönesans dönemi etkisi yapabilirdi. Kuzey Londra ekibi, modern zamanların en iyi oyun kurucularından birisini değerlendiremedi” görüşlerine yer verildi.

AA’nın derlemesine göre dünya basınında çıkan bazı haber başlıkları şöyle:

İngiliz basınından BBC Sport, “Mesut Özil, Fenerbahçe’ye transfer olmak üzere” başlığıyla verdiği haberde, 32 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalayacağını belirtti.

Arsenal’in, Mesut Özil’i 2013 yılında Real Madrid’den 42,4 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında satın aldığı hatırlatılan haberde, “Mesut, takım arkadaşlarıyla vedalaşarak İstanbul’a gitti. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Özil’i son olarak geçen yıl mart ayında West Ham United’ı 1-0 yendikleri maçta oynatmıştı.” denildi.

“Mesut Özil, Fenerbahçe’ye transfer olacağı için çok mutlu” manşetiyle haberi okuyucularına duyuran Paris merkezli Eurosport ise “Özil’in yaklaşık 8 yıllık Arsenal kariyeri, bu transferle sona erecek. Formda olduğu zamanlar Premier Lig’in en iyi oyuncuları arasında yer alan Özil, forma giydiği son maçlardaki performansıyla bu durumdan kuşku duyulmasına yol açmıştı. Hızının yavaşlaması gerekçesiyle kadroya uzun süredir alınmayan Özil’in ayrılışı, taraftarı ikiye böldü. Bazıları, son derece yaratıcı bir orta saha oyuncusunun takımdan ayrılmasının hata olduğunu düşünürken, diğerleri ise Mikel Arteta’nın onun hakkındaki düşüncelerini doğru buluyor.” değerlendirmesinde bulunuldu.

ARSENAL TARİHİNİN EN ÖNEMLİ TRANSFERİYDİ

ABD basınından USA Today ise Mesut Özil’e ABD takımlarından teklif geldiğini belirterek, “D.C. United’dan iyi bir teklif almasına rağmen Mesut Özil, taraftarı olduğu Fenerbahçe’yi tercih etti.” ifadelerini kullandı.

Forbes dergisinde Graham Ruthven’in kaleme aldığı yazıda ise “Mesut Özil, Arsenal tarihinin sadece finansal olarak değil, her yönden en önemli transferiydi. Arsenal’in eski teknik direktörü Arsene Wenger’in kadroya kattığı Özil, doğru taktikte kullanılsa takımda Rönesans dönemi etkisi yapabilirdi. Kuzey Londra ekibi, modern zamanların en iyi oyun kurucularından birisini değerlendiremedi.” görüşlerine yer verildi.

ÖZİL’E YILDIZ FUTBOLCULARDAN DESTEK

Real Madrid’de forma giyen Karim Benzema, eski takım arkadaşı Mesut’un İstanbul’a gelen uçaktan paylaştığı fotoğrafa, “Haydi kardeşim.” yorumunu yaptı.

Arsenal’ın forveti Alexandre Lacazette’in yanı sıra, Napolili David Ospina ve Chelseali Antonio Rüdiger de Mesut’un Fenerbahçe’ye muhtemel transferine destek veren oyuncular arasında yer aldı.

GECE İSTANBUL’A GELDİ

Fenerbahçe’nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Mesut Özil gece özel uçakla Londra’dan İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne gelen uçaktan eşi ve çocuğuyla inen Mesut Özil’i, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu karşıladı.

Londra’da iki kez Kovid-19 testi uygulanan ve 4 gün evinde karantinada kalan Mesut Özil, Sağlık Bakanlığı’nın kuralları gereği İstanbul’da karantinada kalacak.

BENİM İÇİN BİR RÜYA GERÇEKLEŞİYOR

Mesut, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde FBTV’ye yaptığı açıklamada, “Çok heyecanlıyım. Çünkü ben her zaman Fenerbahçeliydim. Sadece Fenerbahçe için değil, benim için de bir rüya gerçekleşiyor. Formayı giymeyi bekliyorum, takım arkadaşlarımla inşallah başarılı oluruz. Heyecandan başka bir şey diyeceğim yok… İnşallah her şey güzel olacak, hayırlısı olsun.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, FIFA’nın resmi Twitter hesabı, Mesut’un Fenerbahçe’nin açıklamasını paylaştığı mesajını “retweet” etti.