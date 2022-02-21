Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağımsızlıklarını tanıdığı ayrılıkçı Donetsk ve Lugansk’te ‘barışın korunması’ talimatını verdi

Business Insider’ın haberine göre Putin Pazartesi günü doğu Ukrayna’ya asker gönderme emri verdi. Putin , Moskova’ya bağlı iki ayrılıkçı bölge olan Donetsk ve Luhansk’ta “barışı koruma” operasyonunu zorunlu kılan bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Sputnik’in haberinde ise “Yapılan açıklamada, “Lugansk Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı’nın Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı’na ilettiği talep üzerine Rus Silahlı Kuvvetleri, Lugansk Cumhuriyeti topraklarında barışı koruma misyonları icra edecek” denildi. Kararname ayrıca Rusya Dışişleri Bakanlığı’na Lugansk ve Donetsk Cumhuriyetleriyle diplomatik ilişkilerin kurulması için müzakere etme talimatı da içeriyor” denildi.

KARARNAMEYİ İMZALAMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’nın Donbas bölgesindeki ayrılıkçıların yönetimlerini tanıyan kararnameyi imzalamıştı.

Putin yaptığı konuşmada, Kiev yönetiminin “Donbas’ta askeri karar dışında hiç bir kararı tanımadığını” belirterek, “Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını bir an önce tanımak için çok geç kalınmış bir kararı almayı gerekli görüyorum” ifadelerini kullanmıştı. İmza töreninde söz konusu yönetimlerin temsilcileri de hazır bulundu; “dostluk” ve “iş birliği” anlaşmaları da imzalandı.