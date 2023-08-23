TASS: Düşen jette Wagner'in kurucusu Prigojin de vardı

TASS’ın, Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansına (Rosaviatsiya) dayandırdığı haberde, Wagner'in kurucusu Prigojin’in Tver’de düşen özel jette bulunduğu belirtildi. Öte yandan Wagner’e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürüldü.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Moskova’dan St. Petersburg’a giden özel uçağın Tver bölgesinde düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti. Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

DAKİKA DAKİKA SON DURUM

21:06 Prigozhin ile bağlantılı olduğuna inanılan sosyal medya hesaplarından hiçbiri şu ana kadar onun ölüp ölmediğine ilişkin bir açıklama yapmadı. BBC'nin haberine göre bazıları, kendisine ait başka bir iş jetinin de kaza anında havada olduğunu ve Moskova'dan ayrılmış olduğunu savunuyor. Wagner'e bağlı Reverse Side of the Medal kanalı ise bu ikinci jetin geri döndüğünü ve Moskova'ya geri uçtuğunu söylüyor.

21:05 RIA Novosti, acil servislere dayandırdığı haberine göre kaza mahallinde sekiz cesedin bulunduğunu öne sürüyor.

21:00 Rus devlet medyası TASS'a göre Tver'deki kaza mahallinde dört kişinin cesedi bulundu. TASS'ın haberine göre, uçak yaklaşık yarım saat havada kaldıktan sonra çarpma anında "yandı".

20:30 Rusya Acil Durum Hizmetleri, bir Embraer uçağının Tver bölgesindeki Kuzhenkino köyü yakınlarında düştüğünü duyurdu. Ajans, özel Embraer Legacy uçağının Moskova'dan St. Petersburg'a uçarken düştüğünü bildirdi.Uçakta 3'ü mürettebat olmak üzere 10 kişi bulunuyordu. İlk bilgilere göre uçaktakilerin tamamı öldü.