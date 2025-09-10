Teknoloji milyarderlerinin yarışı kızışıyor: Oracle'ın hisseleriyle Ellison, Musk'ı yakalıyor

ABD merkezli teknoloji şirketi Oracle, Salı günü New York borsası kapandıktan sonra çeyrek dönem sonuçlarını açıkladı. Beklentilerin üzerinde gelen bu sonuçlar ve daha fazla büyüme olacağına dair açıklama şirketin kurucusu Larry Ellison'un servetine 70 milyar dolar ekledi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 81 yaşındaki Ellison'un serveti bu artışla 364 milyar dolara ulaştı. Böylece Ellison, 384 milyar dolarlık servetiyle listenin zirvesinde yer alan Musk'a iyice yaklaştı. Eğer Ellison'un kazancı Çarşamba günü piyasa açılışında da korunursa, bu endeks tarihindeki en büyük tek günlük artış olarak kaydedilecek.

Oracle Kurucusu Larry Ellison'ın Serveti Rekor Kırdı

Musk, ilk kez 2021'de dünyanın en zengini olmuş, ardından Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve LVMH'nin patronu Bernard Arnault'a koltuğu kaptırmıştı. Musk, geçtiğimiz yıl unvanını geri aldı ve o zamandan beri listenin başında yer alıyor.

Oracle hisseleri, Salı günkü kapanışa kadar yıl başından bu yana zaten yüzde 45 yükselmişti. Ancak şirketin rezervasyonlarda ciddi bir artış açıklaması ve bulut altyapısı işine yönelik agresif büyüme öngörüsüyle hisseler mesai sonrası işlemlerde yüzde 26'dan fazla sıçradı. Bu, şirket için 1999'dan bu yana görülen en büyük günlük yükseliş oldu.

Oracle Hisseleri Rekor Kırdı, Tesla Geride Kaldı

Salı günkü kapanışa kadar Oracle hisseleri yıl başından bu yana yüzde 45 değer kazanmıştı. Bulut altyapısına yönelik artan talebi karşılamak için yapılan yatırımla beraber büyüme öngörüsü sonrası ise hisseler mesai sonrası işlemlerde yüzde 26'dan fazla yükseldi. Bu, 1999'dan bu yana görülen en büyük günlük yükseliş olarak kayda geçti.

Musk'ın şirketi Tesla hisseleri bu yıl yüzde 14 değer kaybetti.