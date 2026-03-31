LGS başvuruları ne zaman bitiyor? 2026 LGS başvurusu nasıl yapılır?

23 Mart 2026 tarihinde başlayan başvuru süreci, ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin lise tercihlerini şekillendirecek en önemli akademik eşiklerden biri olarak titizlikle takip edilmektedir.
LGS son başvuru ne zaman?
Adayların ve velilerin herhangi bir hak kaybı yaşamaması adına Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuzdaki kritik tarihler şu şekildedir:
Sanal Başvuru Ekranı: Adaylar, başvurularını e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden bireysel olarak gerçekleştirmektedir.
Son Başvuru Tarihi: Elektronik ortamdaki başvuru işlemleri 10 Nisan 2026 Cuma günü mesai bitimiyle sona erecektir.
Okul Müdürlüğü Onayları: e-Okul üzerinden yapılan başvuruların okul müdürlükleri tarafından kontrol edilip onaylanması için son tarih 13 Nisan 2026 olarak belirlenmiştir.
Sınav Uygulaması ve Giriş Belgeleri Hakkında Bilgilendirme
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adayların odak noktası sınav giriş belgelerine çevrilecektir. 2026 LGS takvimine dair öne çıkan diğer teknik detaylar şöyledir:
Giriş Belgelerinin İlanı: Sınav giriş yeri, bina, salon ve sıra bilgilerini içeren fotoğraflı sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce e-Okul üzerinden erişime açılacaktır.
Sınav Uygulaması: LGS merkezî sınavı, iki oturum halinde (Sözel ve Sayısal) gerçekleştirilecek olup öğrencilerin muhakeme, analiz ve okuduğunu anlama becerilerini ölçmeye yönelik sorular içerecektir.
Ücretsiz Başvuru İmkanı: Bakanlık tarafından belirlenen usuller çerçevesinde, sınav başvuruları bu yıl da tüm öğrenciler için ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir.