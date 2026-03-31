Türkiye 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı deplasmanda 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup etti ve adını Dünya Kupası'na yazdırdı. Ay-Yıldızlılar'a Dünya Kupası biletini getiren golü 53. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti ve 24 yıllık hasret bu golle son buldu.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup eden Türkiye, dünya kupasına katılma hakkını elde etti. Fadil Vokrri Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golü Kerem Aktürkoğlu attı. Orkun'un vuruşunda savunmaya çarpan topa kale önünde dokunan Kerem, meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

Montella'nın ilk hamlesi 69'da geldi

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, ilk hamlesini 69. dakikada yaptı. Bu dakikada Kerem Aktürkoğlu kenara gelirken, Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu. Mili takımı Kosova karşısında öne geçiren golü atan Kerem Aktürkoğlu, 45+1. dakikada sarı kart görmüştü.

İtalyan teknik adam, ilerleyen dakikalarda Eren Elmalı, Salih Özcan, Mert Müldür ve Deniz Gül'ü de oyuna aldı. Milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, maçın 83. dakikasında oyundan çıkınca kaptanlık pazubandını Orkun Kökçü taktı.

Milli takım play-off'ları gol yemeden tamamladı

Ay-yıldızlı ekip Dünya Kupası play-off etabında oynadığı iki maçı da gol yemeden tamamladı. Play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 yenen Türkiye, play-off finalinde de Kosova'yı aynı skorla mağlup etti.

Türk taraftarlar büyük coşku yaşadı

A Milli Futbol Takımı'nı desteklemeye gelen taraftarlar, 90 dakika tezahüratlarla milli oyunculara destek verdi. Maç boyu hiç susmayan Türk taraftarlar, karşılaşmanın ardından dünya kupasına katılmanın sevincini milli futbolcularla doyasıya yaşadı.