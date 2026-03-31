TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM TUS sonuçları sorgulama

Geleceğin uzman hekim adaylarının branş seçimlerini ve kariyer planlamalarını doğrudan etkileyecek olan bu sınavın ardından, adayların odak noktası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan sonuç duyurusuna çevrilmiş durumda.
Tıp dünyasının en kritik sınavlarından biri olan 2026-TUS 1. Dönem oturumunun ardından, adayların heyecanla beklediği değerlendirme sürecinde sona gelindi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen dijital değerlendirme aşamaları, belirlenen takvim doğrultusunda titizlikle sürdürülmektedir.
Kritik Tarihler: Sonuç İlanı ve 2. Dönem Hazırlıkları
2026 yılı TUS takvimine göre adayların ajandalarında yer alması gereken önemli tarihler şu şekildedir:
1. Dönem Sonuç Açıklama Tarihi: 15 Nisan 2026
2. Dönem Başvuru Süreci: 8 – 16 Temmuz 2026
2. Dönem Sınav Tarihi: 23 Ağustos 2026
Değerlendirme ve Puanlama Esasları
TUS sonuçlarının hesaplanması, ÖSYM’nin standart metotları çerçevesinde bilgisayar ortamında gerçekleştirilmektedir. Adayların başarı sıralamalarını belirleyecek olan puanlama sisteminin detayları şöyledir:
Ham Puan Hesaplaması: Çoktan seçmeli sorulardan oluşan her iki test için doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı sayılır. 4 yanlış 1 doğruyu götürür kuralı uyarınca, doğru sayısından yanlış sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan elde edilir.
Standart Puan Dönüşümü: Elde edilen ham puanlar; ortalaması 50, standart sapması 10 olacak şekilde standart puanlara dönüştürülür.
Ağırlıklı Puan Türleri:
Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (Ağırlıklı K) ve Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (Ağırlıklı T), belirlenen katsayılar üzerinden tıp fakültesi mezunları için hesaplanır.
Sözleşmeli aile hekimleri için ayrıca Ağırlıklı A puanı belirlenir.
Tıp dışı meslek grupları için yalnızca Ağırlıklı T puanı hesaplanmaktadır.
İptal Edilen Sorular: Sınav sonrasında ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular, değerlendirme dışı bırakılır. Bu durumda puanlama, geçerli soruların puan değerlerinin yeniden belirlenmesiyle gerçekleştirilir.