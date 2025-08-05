AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AGS sonuçları nereden öğrenilir?

Akademi Giriş Sınavı (AGS) ikinci ve son oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 13 Temmuz'da tarihinde uygulandı. Sınavın ardından gözler, sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi.

AGS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre, AGS sınav sonuçları 13 Ağustos’ta ilan edilecek. Sonuçların açıklanacağı saat ise belli değil.

AGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) resmi kanallarını kullanacak.

AGS sonuçlarını öğrenmek için adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle aşağıdaki platformlara giriş yapabilir:

İnternet Adresi: ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden.

Mobil Uygulama: ÖSYM'nin resmi mobil uygulaması üzerinden.

AGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

MEB AGS/ ÖABT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI

AGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, MEB'in resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açıldı. İlgili duyuru sayfasından PDF formatında sunulan belgeler, sınava giren herkes tarafından görüntülenebiliyor.

SINAV DEĞERLENDİRME

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Akademiye Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler kala, adayların puanlarının nasıl hesaplanacağına dair detaylar netleşti. MEB-AGS puanı, farklı öğretmenlik alanlarına göre değişkenlik gösterecek.

Öğretmenlik Alanlarına Göre Puan Hesaplaması

ÖABT Alanları: Sınav puanı, AGS puanının yüzde 50'si ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla belirlenecek.

Yabancı Dil Alanları: Almanca, İngilizce ve Arapça gibi yabancı dil öğretmenliği adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile YDS veya e-YDS puanının yüzde 50'si esas alınacak. Bu hesaplamada, adayların AGS'den önce girdikleri aynı yıla ait en yüksek YDS veya e-YDS puanı kullanılacak.

Diğer Öğretmenlik Alanları: ÖABT veya YDS uygulanmayan diğer öğretmenlik branşları için MEB-AGS puanı, sadece AGS puanı üzerinden hesaplanacak.

Bu hesaplama yöntemleri, adayların yerleştirme puanlarını doğrudan etkileyecek ve MEB-AGS sonuçlarının temelini oluşturacak.