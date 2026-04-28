EKPSS ne zaman açıklanacak? Gözler 2026 ÖSYM EKPSS sonuçlarında

19 Nisan 2026 tarihinde 81 il merkezinde, 115 binden fazla adayın katılımıyla gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ardından, ÖSYM değerlendirme aşamasına geçti.
1 EKPSS ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin resmi sınav takvimine göre, 2026-EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilecek. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren dört yıl süreyle geçerli olacak. Adaylar, puanlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.
Cevap Kağıtları Erişime Açılacak
Sonuçların ilanıyla eş zamanlı olarak, adayların cevap kağıtları ve işaretlemeleri de ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak. Bu sayede adaylar, kendi cevapları ile resmi cevap anahtarını karşılaştırarak puan analizlerini detaylandırabilecekler.
Atama Süreci Nasıl İşleyecek?
Puanların netleşmesinin ardından gözler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı koordinesinde açılacak olan tercih kılavuzlarına çevrilecek. Adaylar, sınavdan aldıkları puanlar ve eğitim düzeylerine göre açılan kadrolara yerleşebilmek için tercih yapacaklar.
2026-EKPSS Takvimi Özet:
Sınav Tarihi: 19 Nisan 2026
Sonuç Açıklanma Tarihi: 14 Mayıs 2026
Geçerlilik Süresi: 4 Yıl
Sorgulama Ekranı: ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi (AİS)