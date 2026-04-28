1 Mayıs otobüsler ücretsiz mi? 1 Mayıs 2026 Cuma metro, Marmaray ve metrobüs bedava mı?

Türkiye, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına hazırlanırken, cuma gününe denk gelen bu resmi tatilde toplu taşıma araçlarını kullanacak milyonlarca vatandaşın merakla beklediği "ücretsiz ulaşım" konusu netlik kazanmaya başladı. Kamu kurumları, bankalar ve okulların kapalı olacağı 1 Mayıs için ulaşım kararı bekleniyor.

Raylı Sistemler İçin Karar Kapıda

Geçmiş yıllarda uygulanan geleneksel "ücretsiz ulaşım" desteğinin bu yıl da sürdürülmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Marmaray, Başkentray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı gibi kritik hatlar vatandaşlara ücretsiz hizmet vermişti. 2026 yılı 1 Mayıs kutlamaları için de benzer bir kararın kısa süre içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanması öngörülüyor.