1 Mayıs otobüsler ücretsiz mi? 1 Mayıs 2026 Cuma metro, Marmaray ve metrobüs bedava mı?

2026 yılında Cuma gününe denk gelen resmi tatilde; İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok şehirde ulaşım takvimi netleşmeye başladı.
Türkiye, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına hazırlanırken, cuma gününe denk gelen bu resmi tatilde toplu taşıma araçlarını kullanacak milyonlarca vatandaşın merakla beklediği "ücretsiz ulaşım" konusu netlik kazanmaya başladı. Kamu kurumları, bankalar ve okulların kapalı olacağı 1 Mayıs için ulaşım kararı bekleniyor.
Raylı Sistemler İçin Karar Kapıda
Geçmiş yıllarda uygulanan geleneksel "ücretsiz ulaşım" desteğinin bu yıl da sürdürülmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Marmaray, Başkentray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı gibi kritik hatlar vatandaşlara ücretsiz hizmet vermişti. 2026 yılı 1 Mayıs kutlamaları için de benzer bir kararın kısa süre içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanması öngörülüyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de Yerel Hatlar
Büyükşehir belediyelerine bağlı metro, metrobüs, vapur ve otobüs hatlarında ise belediye meclislerinin kararları geçerli olacak.
İstanbul’da kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ulaşımın ücretsiz olması beklenirken,
Ankara ve İzmir’de de belediyelerin resmi duyurularıyla ulaşım tarifesinin "ücretsiz" olarak güncellenmesi bekleniyor.
1 Mayıs’ta Hangi Kurumlar Kapalı?
1 Mayıs’ın resmi tatil olması sebebiyle çalışma düzeninde şu değişiklikler yaşanacak:
Kamu Kurumları: Valilikler, belediyeler ve nüfus müdürlükleri hizmet vermeyecek.
Finans Kuruluşları: Bankalar, Borsa İstanbul ve vergi daireleri kapalı olacak.
Eğitim: Okullar ve üniversitelerde eğitim-öğretime ara verilecek.
1 Mayıs 2026 Ulaşım Durumu (Beklenen):
Marmaray & Başkentray & İZBAN: Ücretsiz (Resmi Gazete kararı bekleniyor).
Belediye Otobüsleri & Metrolar: Ücretsiz (Belediye duyuruları bekleniyor).
Tarih: 1 Mayıs 2026 Cuma
Saat: 00:00 - 24:00 arası.