TOKİ ödemeleri nasıl olacak? TOKİ taksitleri ne kadar?

İstanbul’da konut sahibi olma hayaliyle başvuruda bulunan binlerce vatandaş için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 100.000 konut projesi kapsamında gerçekleştirilen İstanbul kura çekilişlerinin tamamlanmasıyla birlikte, hak sahipleri için süreç yeni bir aşamaya taşındı. Peki TOKİ ödemeleri nasıl olacak? TOKİ taksitleri ne kadar?

Ekonomist
[email protected]

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul’da hayata geçirilen dev sosyal konut projesinde kura çekimleri 27 Nisan 2026 itibarıyla resmen tamamlandı. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen çekilişlerin ardından, asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. 

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekimlerinin ardından gözler ödeme planlarına çevrildi. TOKİ, merakla beklenen konut satış fiyatlarını, peşinat tutarlarını ve aylık taksit miktarlarını İstanbul ve diğer iller ayrımıyla kamuoyuna duyurdu. 

İstanbul İçin Satış ve Ödeme Şartları

İstanbul sınırları içerisinde inşa edilecek konutlarda, maliyet farkları nedeniyle Anadolu illerine göre farklı bir fiyatlandırma uygulanacak:

Konut TipiSatış Fiyatı%10 PeşinatVadeAylık Taksit
55 m² (1+1)1.950.000 TL195.000 TL240 Ay7.313 TL
65 m² (2+1)2.450.000 TL245.000 TL240 Ay9.188 TL
80 m² (2+1)2.950.000 TL295.000 TL240 Ay11.063 TL

İstanbul Dışındaki İller İçin Ödeme Planı

İstanbul dışındaki projelerde konut fiyatları daha erişilebilir seviyelerde tutulurken, %10 peşinat ve 20 yıl (240 ay) vade imkanı korunuyor:

Konut TipiSatış Fiyatı%10 PeşinatVadeAylık Taksit
55 m² (1+1)1.800.000 TL180.000 TL240 Ay6.750 TL
65 m² (2+1)2.200.000 TL220.000 TL240 Ay8.250 TL
80 m² (2+1)2.650.000 TL265.000 TL240 Ay 

Ödemeler Ne Zaman Başlayacak?

Proje kapsamında hak sahibi olan 500 bin vatandaş için ödeme takvimi şu şekilde işleyecek:

Peşinat Ödemeleri: Hak sahipleri, sözleşme imzalama aşamasında belirlenen peşinat tutarlarını ilgili bankalara (Halkbank veya Ziraat Bankası) yatıracak.

Taksit Başlangıcı: Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden bir sonraki ay itibarıyla başlayacak. Böylece vatandaşlar konutları teslim almadan önce ödeme sürecine girmiş olacak.

Başvuru Bedeli İadesi Devam Ediyor

Kura sonucunda ismi çıkmayan vatandaşlar için 5.000 TL tutarındaki başvuru bedeli iade süreci, kura bitiminden itibaren 5 iş günü içinde tamamlanacak. İadeler, başvuru yapılan bankanın ATM'lerinden T.C. kimlik numarası ile çekilebilecek.
