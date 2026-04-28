TOKİ ödemeleri nasıl olacak? TOKİ taksitleri ne kadar?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul’da hayata geçirilen dev sosyal konut projesinde kura çekimleri 27 Nisan 2026 itibarıyla resmen tamamlandı. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen çekilişlerin ardından, asil ve yedek hak sahipleri belirlendi.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekimlerinin ardından gözler ödeme planlarına çevrildi. TOKİ, merakla beklenen konut satış fiyatlarını, peşinat tutarlarını ve aylık taksit miktarlarını İstanbul ve diğer iller ayrımıyla kamuoyuna duyurdu.
İstanbul İçin Satış ve Ödeme Şartları
İstanbul sınırları içerisinde inşa edilecek konutlarda, maliyet farkları nedeniyle Anadolu illerine göre farklı bir fiyatlandırma uygulanacak:
|Konut Tipi
|Satış Fiyatı
|%10 Peşinat
|Vade
|Aylık Taksit
|55 m² (1+1)
|1.950.000 TL
|195.000 TL
|240 Ay
|7.313 TL
|65 m² (2+1)
|2.450.000 TL
|245.000 TL
|240 Ay
|9.188 TL
|80 m² (2+1)
|2.950.000 TL
|295.000 TL
|240 Ay
|11.063 TL
İstanbul Dışındaki İller İçin Ödeme Planı
İstanbul dışındaki projelerde konut fiyatları daha erişilebilir seviyelerde tutulurken, %10 peşinat ve 20 yıl (240 ay) vade imkanı korunuyor:
|Konut Tipi
|Satış Fiyatı
|%10 Peşinat
|Vade
|Aylık Taksit
|55 m² (1+1)
|1.800.000 TL
|180.000 TL
|240 Ay
|6.750 TL
|65 m² (2+1)
|2.200.000 TL
|220.000 TL
|240 Ay
|8.250 TL
|80 m² (2+1)
|2.650.000 TL
|265.000 TL
|240 Ay
Ödemeler Ne Zaman Başlayacak?
Proje kapsamında hak sahibi olan 500 bin vatandaş için ödeme takvimi şu şekilde işleyecek:
Peşinat Ödemeleri: Hak sahipleri, sözleşme imzalama aşamasında belirlenen peşinat tutarlarını ilgili bankalara (Halkbank veya Ziraat Bankası) yatıracak.
Taksit Başlangıcı: Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden bir sonraki ay itibarıyla başlayacak. Böylece vatandaşlar konutları teslim almadan önce ödeme sürecine girmiş olacak.
Başvuru Bedeli İadesi Devam Ediyor
Kura sonucunda ismi çıkmayan vatandaşlar için 5.000 TL tutarındaki başvuru bedeli iade süreci, kura bitiminden itibaren 5 iş günü içinde tamamlanacak. İadeler, başvuru yapılan bankanın ATM'lerinden T.C. kimlik numarası ile çekilebilecek.