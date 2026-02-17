İlk evim konut kredisi şartları neler? 2026 İlk evim kredisi ne zaman başlayacak?

Masadaki en güçlü seçenekler, ödeme yükünü hafifletmeye yönelik formüllerden oluşuyor:

Kredi Limitleri Güncellendi: Artan gayrimenkul fiyatları göz önüne alınarak, daha önce 2 milyon TL ile sınırlı olan kredi limitlerinde artışa gidildi. Bu sayede vatandaşların finansmana erişimi daha gerçekçi bir zemine oturtuldu.

%1,20 Faiz ve 180 Ay Vade: Kamuoyunda en çok beklenen bu oran, aylık taksitleri piyasa koşullarına göre çok daha makul bir seviyeye çekecek. 15 yıla yayılan vade, ödeme kolaylığı sağlayacak.

Kademeli Ödeme Modeli: Özellikle dar gelirli vatandaşların başlangıçta zorlanmaması için, ilk yıllarda düşük taksitlerle başlayan ve zamanla artan bir ödeme planı masadaki en dikkat çekici yeniliklerden biri.