İlk evim konut kredisi şartları neler? 2026 İlk evim kredisi ne zaman başlayacak?

Düşük faizli finansman bekleyen binlerce vatandaş düşük faizli konut kredisini araştırıyor. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında şekillenen bu model, özellikle hiç evi olmayanları hedefleyerek piyasadaki dengesizliği gidermeyi amaçlıyor.
Ev sahibi olma hayali kuranlar için kritik bir dönemece girildi. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında hazırlıkları sürdürülen "İlk Evim" konut kredisi paketi, 2026 yılı içerisinde yasalaşma yolunda ilerliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK'nın teknik detaylar üzerindeki çalışmaları sürerken, kulislerden sızan ve gerçekleşen yeni bilgiler heyecanı artırıyor.
Kimler Faydalanabilecek?
Kredinin temel amacı "barınma" ihtiyacını karşılamak olduğu için şartlar oldukça spesifik:
Hiç Evi Olmama Şartı: Başvuru sahibinin ve eşinin üzerinde kayıtlı bir ev bulunmaması gerekiyor.
İlk Kez Kredi Kullanımı: Daha önce konut kredisi kullanarak ev almamış kişiler öncelikli olacak.
Gelir Sınırı ve Teknik Detaylar: Projenin kapsayıcılığını artırmak adına belirli bir gelir sınırının getirilmesi ve konutun "sıfır/yeni" olması gibi şartlar üzerinde duruluyor.
Masadaki en güçlü seçenekler, ödeme yükünü hafifletmeye yönelik formüllerden oluşuyor:
Kredi Limitleri Güncellendi: Artan gayrimenkul fiyatları göz önüne alınarak, daha önce 2 milyon TL ile sınırlı olan kredi limitlerinde artışa gidildi. Bu sayede vatandaşların finansmana erişimi daha gerçekçi bir zemine oturtuldu.
%1,20 Faiz ve 180 Ay Vade: Kamuoyunda en çok beklenen bu oran, aylık taksitleri piyasa koşullarına göre çok daha makul bir seviyeye çekecek. 15 yıla yayılan vade, ödeme kolaylığı sağlayacak.
Kademeli Ödeme Modeli: Özellikle dar gelirli vatandaşların başlangıçta zorlanmaması için, ilk yıllarda düşük taksitlerle başlayan ve zamanla artan bir ödeme planı masadaki en dikkat çekici yeniliklerden biri.