Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 28,85 puan artarak 1.374,00 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 1,57 puan ve yüzde 0,12 kayıpla 1.343,58 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.343,58, en yüksek 1.374,00 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,14 artışla 1.374,00 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,83, sanayi endeksi yüzde 3,64, hizmetler endeksi yüzde 1,58 ve teknoloji endeksi yüzde 2,11 değer kazandı.
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85 HİSSE PRİM YAPTI, 12 HİSSE GERİLEDİ
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 31,76 puan ve yüzde 2,25 yükselişle 1.444,43 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 85’i prim yaptı, 12’si geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 100 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|1.631.736.234
|Türk Hava Yolları
|1.100.628.099
|Garanti Bankası
|1.037.546.711
|Petkim
|949.475.206
|Kardemir (D)
|830.167.515
|SASA Polyester
|803.301.627
|Koza Altın
|425.245.083
|Yapı ve Kredi Bankası
|414.122.138
|Pegasus
|383.943.636
|Şişe Cam
|381.718.902
|Akbank
|324.364.746
|Koç Holding
|319.903.474
|Tüpraş
|283.643.942
|TAV Havalimanları
|221.753.063
|Ford Otosan
|215.684.105
|Turkcell
|194.564.721
|Emlak Konut GMYO
|194.257.235
|Sabancı Holding
|193.579.809
|Doğan Holding
|184.651.249
|ASELSAN
|174.781.672
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|5,53
|5,03
|9,94
|Borusan Mannesmann
|24,80
|22,80
|8,77
|Konya Çimento
|917,80
|845,50
|8,55
|Pegasus
|68,10
|63,10
|7,92
|Ereğli Demir Çelik
|19,32
|17,99
|7,39
|Ege Endüstri
|1.339,70
|1.249,90
|7,18
|Çimsa
|20,94
|19,70
|6,29
|Türk Traktör
|217,80
|205,40
|6,04
|SASA Polyester
|47,00
|44,52
|5,57
|Gözde Girişim
|6,78
|6,45
|5,12
|Parsan
|29,00
|27,60
|5,07
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,30
|21,30
|4,69
|Çemtaş
|15,56
|14,93
|4,22
|Türk Hava Yolları
|11,73
|11,27
|4,08
|Koç Holding
|17,91
|17,21
|4,07
|Deva Holding
|29,04
|27,92
|4,01
|Karsan Otomotiv
|3,48
|3,35
|3,88
|Tat Gıda
|9,65
|9,29
|3,88
|TAV Havalimanları
|18,70
|18,02
|3,77
|Kervan Gıda
|16,20
|15,62
|3,71
BIST 100’DE BUGÜN DEĞER KAYBEDEN 12 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|30,32
|33,68
|-9,98
|Odaş Elektrik
|2,51
|2,60
|-3,46
|Jantsa Jant Sanayi
|704,00
|720,00
|-2,22
|Vestel
|29,92
|30,26
|-1,12
|İndeks Bilgisayar
|7,00
|7,06
|-0,85
|Otokar
|320,40
|322,90
|-0,77
|Alarko Holding
|9,64
|9,71
|-0,72
|Coca Cola İçecek
|70,65
|70,90
|-0,35
|Tüpraş
|86,25
|86,50
|-0,29
|İş Bankası (C)
|4,85
|4,86
|-0,21
|Yataş
|15,88
|15,90
|-0,13
|Şok Marketler Ticaret
|12,28
|12,29
|-0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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