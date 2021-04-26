Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 28,85 puan artarak 1.374,00 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 1,57 puan ve yüzde 0,12 kayıpla 1.343,58 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.343,58, en yüksek 1.374,00 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,14 artışla 1.374,00 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,83, sanayi endeksi yüzde 3,64, hizmetler endeksi yüzde 1,58 ve teknoloji endeksi yüzde 2,11 değer kazandı.

85 HİSSE PRİM YAPTI, 12 HİSSE GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 31,76 puan ve yüzde 2,25 yükselişle 1.444,43 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 85’i prim yaptı, 12’si geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 100 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Ereğli Demir Çelik 1.631.736.234 Türk Hava Yolları 1.100.628.099 Garanti Bankası 1.037.546.711 Petkim 949.475.206 Kardemir (D) 830.167.515 SASA Polyester 803.301.627 Koza Altın 425.245.083 Yapı ve Kredi Bankası 414.122.138 Pegasus 383.943.636 Şişe Cam 381.718.902 Akbank 324.364.746 Koç Holding 319.903.474 Tüpraş 283.643.942 TAV Havalimanları 221.753.063 Ford Otosan 215.684.105 Turkcell 194.564.721 Emlak Konut GMYO 194.257.235 Sabancı Holding 193.579.809 Doğan Holding 184.651.249 ASELSAN 174.781.672

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 5,53 5,03 9,94 Borusan Mannesmann 24,80 22,80 8,77 Konya Çimento 917,80 845,50 8,55 Pegasus 68,10 63,10 7,92 Ereğli Demir Çelik 19,32 17,99 7,39 Ege Endüstri 1.339,70 1.249,90 7,18 Çimsa 20,94 19,70 6,29 Türk Traktör 217,80 205,40 6,04 SASA Polyester 47,00 44,52 5,57 Gözde Girişim 6,78 6,45 5,12 Parsan 29,00 27,60 5,07 Kordsa Teknik Tekstil 22,30 21,30 4,69 Çemtaş 15,56 14,93 4,22 Türk Hava Yolları 11,73 11,27 4,08 Koç Holding 17,91 17,21 4,07 Deva Holding 29,04 27,92 4,01 Karsan Otomotiv 3,48 3,35 3,88 Tat Gıda 9,65 9,29 3,88 TAV Havalimanları 18,70 18,02 3,77 Kervan Gıda 16,20 15,62 3,71

BIST 100’DE BUGÜN DEĞER KAYBEDEN 12 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 30,32 33,68 -9,98 Odaş Elektrik 2,51 2,60 -3,46 Jantsa Jant Sanayi 704,00 720,00 -2,22 Vestel 29,92 30,26 -1,12 İndeks Bilgisayar 7,00 7,06 -0,85 Otokar 320,40 322,90 -0,77 Alarko Holding 9,64 9,71 -0,72 Coca Cola İçecek 70,65 70,90 -0,35 Tüpraş 86,25 86,50 -0,29 İş Bankası (C) 4,85 4,86 -0,21 Yataş 15,88 15,90 -0,13 Şok Marketler Ticaret 12,28 12,29 -0,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)