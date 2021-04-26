Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 2,14 değer kazanarak günü 1.374,00 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 477 bin liraya yükseldi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,70 ve holding endeksi yüzde 2,39 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,81 ile turizm, tek kaybettiren ise yüzde 7,72 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki yükselişlerin pozitif etkisiyle gün boyunca alıcılı bir seyir izledi.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,83, sanayi endeksi yüzde 3,64, hizmetler endeksi yüzde 1,58 ve teknoloji endeksi yüzde 2,11 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 31,76 puan ve yüzde 2,25 yükselişle 1.444,43 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 85’i prim yaptı, 12’si geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

ANALİST YORUMU NE?

Bu hafta yurt içinde açıklanacak şirket finansal sonuçlarının da hisse ve sektör bazlı hareketleri artırabileceğine işaret eden analistler, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelemesi sonrası ABD ile artan gerilim nedeniyle konuyla ilgili gelişmelerin de izleneceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300-1.310 bandının destek konumunda olduğunu, olası yükselişlerin güç kazanabilmesi için 1.400 puanın üzerinde kalıcılık aranacağını kaydetti.

ALTININ ONSU

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.779,20 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,60 kazanımla 477 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,3237 lira, satışta 8,3570 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,2636 lira, satışta 8,2967 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2078, sterlin/dolar paritesi 1,3884, dolar/yen paritesi de 108,15 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,31 düşüşle 65,20 dolardan işlem görüyor.