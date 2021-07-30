Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,09 değer kazanarak günü 1.392,91 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,50 azalışla 493 bin 650 liraya geriledi
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,27 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,56 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,57 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,42 ile madencilik oldu.
43 HİSSE PRİM YAPTI, 51’i GERİLEDİ
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,87 puan ve yüzde 0,06 artarak 1.500,81 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43’ü prim yaptı, 51’i geriledi.
Garanti BBVA, Karsan Otomotiv, Kardemir (D), Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Analistler, yeni tip koronavirüs vaka sayılarına yönelik endişeler ve küresel piyasalardaki negatif seyrin etkisiyle yurt içi piyasalarda da dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.
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- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
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HAFTAYA HANGİ VERİLER VAR?
Haftaya yurt içinde enflasyon, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, ABD’de açıklanacak istihdam raporu, dünya genelinde açıklanacak PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 puanın destek, 1.400 ve 1.420 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.
AA FİNANS ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 1,62 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,62) göre bir önceki ay yüzde 17,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,74’e çıkacağı hesaplanıyor.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.538.909.221
|Karsan Otomotiv
|814.136.571
|Kardemir (D)
|742.757.798
|Yapı ve Kredi Bank.
|664.346.660
|Ereğli Demir Çelik
|651.950.508
|Aselsan
|491.520.764
|Türk Hava Yolları
|485.140.927
|Petkim
|300.149.485
|Şişe Cam
|296.591.091
|Koza Altın
|282.885.355
|Tüpraş
|281.260.658
|Sabancı Holding
|274.261.313
|Sasa Polyester
|264.021.413
|Akbank
|242.326.636
|Torunlar GMYO
|229.967.422
|Turkcell
|185.807.465
|İş Bankası (C)
|169.314.437
|Koç Holding
|149.595.162
|Emlak Konut GMYO
|148.759.026
|Arçelik
|147.091.022
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,32
|1,20
|10,00
|Karsan Otomotiv
|4,57
|4,20
|8,81
|Torunlar GMYO
|3,55
|3,35
|5,97
|Gözde Girişim
|5,52
|5,33
|3,56
|Verusa Holding
|47,84
|46,22
|3,50
|Vestel Beyaz Eşya
|46,50
|44,94
|3,48
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,39
|2,31
|3,46
|İş Y. Men. Değ.
|13,61
|13,22
|2,95
|Aksa Enerji
|12,83
|12,50
|2,64
|Brisa
|23,36
|22,76
|2,64
|Borusan Mannesmann
|25,68
|25,10
|2,31
|Hektaş
|8,05
|7,87
|2,29
|Garanti Bankası
|8,52
|8,34
|2,16
|Galatasaray Sportif
|3,79
|3,71
|2,16
|Albaraka Türk
|1,50
|1,47
|2,04
|Çemtaş
|13,60
|13,34
|1,95
|Turkcell
|15,38
|15,12
|1,73
|Aselsan
|15,51
|15,26
|1,64
|İş Bankası (C)
|5,27
|5,20
|1,35
|Selçuk Ecza Deposu
|8,41
|8,30
|1,33
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|1,78
|1,84
|-3,26
|Koza Altın
|104,50
|106,80
|-2,15
|Netaş Telekom.
|19,35
|19,73
|-1,93
|Global Yat. Holding
|3,07
|3,13
|-1,92
|RTA Laboratuvarları
|21,76
|22,14
|-1,72
|Sasa Polyester
|28,84
|29,34
|-1,70
|TAV Havalimanları
|22,56
|22,94
|-1,66
|Kartonsan
|51,85
|52,70
|-1,61
|Konya Çimento
|891,70
|905,50
|-1,52
|Ege Gübre
|174,10
|176,70
|-1,47
|Logo Yazılım
|36,18
|36,72
|-1,47
|Alarko Holding
|9,43
|9,57
|-1,46
|Pegasus
|70,65
|71,65
|-1,40
|Arçelik
|33,02
|33,46
|-1,32
|Emlak Konut GMYO
|1,82
|1,84
|-1,09
|Bera Holding
|11,08
|11,20
|-1,07
|Türkiye Sigorta
|4,67
|4,72
|-1,06
|İş GMYO
|1,87
|1,89
|-1,06
|Migros Ticaret
|34,10
|34,46
|-1,04
|İhlas Gayrimenkul
|0,99
|1,00
|-1,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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