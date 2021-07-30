Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,09 değer kazanarak günü 1.392,91 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,50 azalışla 493 bin 650 liraya geriledi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,27 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,56 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,57 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,42 ile madencilik oldu.

43 HİSSE PRİM YAPTI, 51’i GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,87 puan ve yüzde 0,06 artarak 1.500,81 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43’ü prim yaptı, 51’i geriledi.

Garanti BBVA, Karsan Otomotiv, Kardemir (D), Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs vaka sayılarına yönelik endişeler ve küresel piyasalardaki negatif seyrin etkisiyle yurt içi piyasalarda da dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.

HAFTAYA HANGİ VERİLER VAR?

Haftaya yurt içinde enflasyon, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, ABD’de açıklanacak istihdam raporu, dünya genelinde açıklanacak PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 puanın destek, 1.400 ve 1.420 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

AA FİNANS ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 1,62 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,62) göre bir önceki ay yüzde 17,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,74’e çıkacağı hesaplanıyor.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.538.909.221 Karsan Otomotiv 814.136.571 Kardemir (D) 742.757.798 Yapı ve Kredi Bank. 664.346.660 Ereğli Demir Çelik 651.950.508 Aselsan 491.520.764 Türk Hava Yolları 485.140.927 Petkim 300.149.485 Şişe Cam 296.591.091 Koza Altın 282.885.355 Tüpraş 281.260.658 Sabancı Holding 274.261.313 Sasa Polyester 264.021.413 Akbank 242.326.636 Torunlar GMYO 229.967.422 Turkcell 185.807.465 İş Bankası (C) 169.314.437 Koç Holding 149.595.162 Emlak Konut GMYO 148.759.026 Arçelik 147.091.022

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,32 1,20 10,00 Karsan Otomotiv 4,57 4,20 8,81 Torunlar GMYO 3,55 3,35 5,97 Gözde Girişim 5,52 5,33 3,56 Verusa Holding 47,84 46,22 3,50 Vestel Beyaz Eşya 46,50 44,94 3,48 Yapı ve Kredi Bank. 2,39 2,31 3,46 İş Y. Men. Değ. 13,61 13,22 2,95 Aksa Enerji 12,83 12,50 2,64 Brisa 23,36 22,76 2,64 Borusan Mannesmann 25,68 25,10 2,31 Hektaş 8,05 7,87 2,29 Garanti Bankası 8,52 8,34 2,16 Galatasaray Sportif 3,79 3,71 2,16 Albaraka Türk 1,50 1,47 2,04 Çemtaş 13,60 13,34 1,95 Turkcell 15,38 15,12 1,73 Aselsan 15,51 15,26 1,64 İş Bankası (C) 5,27 5,20 1,35 Selçuk Ecza Deposu 8,41 8,30 1,33

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,78 1,84 -3,26 Koza Altın 104,50 106,80 -2,15 Netaş Telekom. 19,35 19,73 -1,93 Global Yat. Holding 3,07 3,13 -1,92 RTA Laboratuvarları 21,76 22,14 -1,72 Sasa Polyester 28,84 29,34 -1,70 TAV Havalimanları 22,56 22,94 -1,66 Kartonsan 51,85 52,70 -1,61 Konya Çimento 891,70 905,50 -1,52 Ege Gübre 174,10 176,70 -1,47 Logo Yazılım 36,18 36,72 -1,47 Alarko Holding 9,43 9,57 -1,46 Pegasus 70,65 71,65 -1,40 Arçelik 33,02 33,46 -1,32 Emlak Konut GMYO 1,82 1,84 -1,09 Bera Holding 11,08 11,20 -1,07 Türkiye Sigorta 4,67 4,72 -1,06 İş GMYO 1,87 1,89 -1,06 Migros Ticaret 34,10 34,46 -1,04 İhlas Gayrimenkul 0,99 1,00 -1,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)