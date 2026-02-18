2. ara tatil ne zaman? 2. dönem ara tatil tarihleri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in açıklamaları, 2026 yılındaki bu yoğun takvimin sadece öğrenciler için değil, eğitim planlaması yapan Bakanlık için de ne kadar zorlayıcı olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle 180 iş günü zorunluluğu ile ardı ardına gelen dini ve resmi bayramların çakışması, tatil takviminde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

İşte Bakanlığın radarındaki o "sıkışık" takvim ve önümüzdeki sürece dair detaylar:

2026 Mart Ayı: Tatil İçinde Tatil

Sizin de belirttiğiniz gibi, bu yıl ara tatil ile Ramazan Bayramı kelimenin tam anlamıyla iç içe geçmiş durumda:

13 Mart Cuma: Okulların kapanışı ve 9 günlük maratonun başlangıcı.

16 - 20 Mart: Bakanlık takvimindeki resmi ara tatil haftası.

20 Mart Cuma: Ramazan Bayramı'nın 1. günü (Ara tatilin son gününe denk geliyor).

23 Mart Pazartesi: Okulların yeniden açılışı.