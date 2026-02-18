MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? 2026 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

2026-MSÜ için geri sayım hızlanırken, binlerce askeri öğrenci adayı için en kritik tarih olan 1 Mart 2026 Pazar günü yaklaşıyor. Başvurularını Ocak ayında tamamlayan adaylar için sınav günü ve giriş belgeleriyle ilgili güncel durum netleşti.