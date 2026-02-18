ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,87
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7101,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? 2026 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? 2026 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

2026-MSÜ süreci, askeri öğrenci adayları için yılın en kritik virajlarından biri. ÖSYM takvimine göre hazırlıklar sürerken, adayların gözü kulağı özellikle Sınav Giriş Belgeleri ve Sınav Tarihi üzerinde toplanmış durumda. Peki MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? 2026 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? 2026 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

2026-MSÜ için geri sayım hızlanırken, binlerce askeri öğrenci adayı için en kritik tarih olan 1 Mart 2026 Pazar günü yaklaşıyor. Başvurularını Ocak ayında tamamlayan adaylar için sınav günü ve giriş belgeleriyle ilgili güncel durum netleşti. 

MSÜ Sınav Günü ve Saat Bilgileri

Sınav Tarihi: 1 Mart 2026 Pazar

Sınav Başlangıç Saati: 10:15

Sınav Süresi: 165 Dakika (2 saat 45 dakika)

Bitiş Saati: 13:00

Kritik Uyarı: Adaylar saat 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Bu kural konusunda ÖSYM oldukça katıdır; risk almamak için erkenden binada olmanız tavsiye edilir.

 

MSÜ Sınav Giriş Belgeleri Ne Zaman Yayınlanacak?

Bugün (18 Şubat Çarşamba) itibarıyla sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. ÖSYM geleneklerine göre belgelerin:

20 - 24 Şubat 2026 tarihleri arasında yayınlanması beklenmektedir.

Belgelerinizi ÖSYM AİS üzerinden T.C. Kimlik Numaranız ve aday şifrenizle alabilirsiniz.

Sınav İçeriği ve Soru Dağılımı

Adaylar, 120 soruluk çoktan seçmeli bir testte ter dökecekler. Puan türlerine göre ağırlıklar değişse de temel dağılım şöyledir:

TestSoru SayısıAlt Konular
Türkçe40Dil Bilgisi, Paragraf, Anlam Bilgisi
Temel Matematik40Temel Kavramlar, Problemler, Geometri
Sosyal Bilimler20Tarih (5), Coğrafya (5), Felsefe (5), Din Kültürü (5)
Fen Bilimleri20Fizik (7), Kimya (7), Biyoloji (6)
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL