MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? 2026 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

2026-MSÜ için geri sayım hızlanırken, binlerce askeri öğrenci adayı için en kritik tarih olan 1 Mart 2026 Pazar günü yaklaşıyor. Başvurularını Ocak ayında tamamlayan adaylar için sınav günü ve giriş belgeleriyle ilgili güncel durum netleşti.
MSÜ Sınav Günü ve Saat Bilgileri
Sınav Tarihi: 1 Mart 2026 Pazar
Sınav Başlangıç Saati: 10:15
Sınav Süresi: 165 Dakika (2 saat 45 dakika)
Bitiş Saati: 13:00
Kritik Uyarı: Adaylar saat 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Bu kural konusunda ÖSYM oldukça katıdır; risk almamak için erkenden binada olmanız tavsiye edilir.
MSÜ Sınav Giriş Belgeleri Ne Zaman Yayınlanacak?
Bugün (18 Şubat Çarşamba) itibarıyla sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. ÖSYM geleneklerine göre belgelerin:
20 - 24 Şubat 2026 tarihleri arasında yayınlanması beklenmektedir.
Belgelerinizi ÖSYM AİS üzerinden T.C. Kimlik Numaranız ve aday şifrenizle alabilirsiniz.
Sınav İçeriği ve Soru Dağılımı
Adaylar, 120 soruluk çoktan seçmeli bir testte ter dökecekler. Puan türlerine göre ağırlıklar değişse de temel dağılım şöyledir:
|Test
|Soru Sayısı
|Alt Konular
|Türkçe
|40
|Dil Bilgisi, Paragraf, Anlam Bilgisi
|Temel Matematik
|40
|Temel Kavramlar, Problemler, Geometri
|Sosyal Bilimler
|20
|Tarih (5), Coğrafya (5), Felsefe (5), Din Kültürü (5)
|Fen Bilimleri
|20
|Fizik (7), Kimya (7), Biyoloji (6)