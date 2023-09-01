BEDAŞ, İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında 2 Eylül Cumartesi günü elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleleri internet sitesi üzerinden duyurdu.
BEDAŞ'ın açıkladığı 20 ilçe ve sokaklar şöyle:
BEDAŞ, İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında 2 Eylül Cumartesi günü elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleleri internet sitesi üzerinden duyurdu.
BEDAŞ'ın açıkladığı 20 ilçe ve sokaklar şöyle:
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