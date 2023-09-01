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BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da yarın elektrik kesintisi yaşanacak 20 ilçe

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 2 Eylül Cumartesi günü planlı bakım çalışması kapsamında elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.

01 Eylül 2023 | 15:15
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BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da yarın elektrik kesintisi yaşanacak 20 ilçe

BEDAŞ, İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında 2 Eylül Cumartesi günü elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleleri internet sitesi üzerinden duyurdu.

BEDAŞ'ın açıkladığı 20 ilçe ve sokaklar şöyle:

 

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