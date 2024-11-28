ARA
DOLAR
34,64
0,01%
DOLAR
EURO
36,71
0,32%
EURO
GRAM ALTIN
2937,04
0,02%
GRAM ALTIN
BIST 100
9639,77
0,04%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gıda
  • CNN: Askerleri devirecek kadar güçlü, dünyada sadece iki yerde bulunur

CNN: Askerleri devirecek kadar güçlü, dünyada sadece iki yerde bulunur

ABD'li yayın kuruluşu CNN'in internet sitesinde 'deli bal'a ilişkin bir haber yer aldı. CNN haberinde 'Nadir bulunan deli bal dünyada sadece 2 yerde bulunur. Ayıları ve askerleri devirecek kadar güçlüdür' diyor.

28 Kasım 2024 | 00:21
Son Güncellenme: 28 Kasım 2024 | 00:52
CNN: Askerleri devirecek kadar güçlü, dünyada sadece iki yerde bulunur

Kaçkar Dağları'nda 'deli balın' serüvenini haberleştiren CNN'in makalesinde "Üzerinde arıcılık kıyafetiyle, ancak elleri açıkta olan Hasan Kutluata, çam dolu arı tütsüleme makinesinin körüğüne basıyor. Dumanın amacı, arıların tehlikeyi hissettiklerinde salgıladıkları ve diğer arıları saldırmaya teşvik eden feromonu maskelemektir. Biz deli balı toplamak için buradayız. Ve Türkiye'nin Karadeniz bölgesi, dünyada bu balı üreten yalnızca iki yerden biridir, diğeri Nepal'in Hindukuş Himalaya sıradağlarıdır" ifadeleri yer alıyor.

Makalede şu bilgiler de paylaşılmış: "Nektar, grayanotoksin adı verilen ve doğal olarak oluşan bir toksin içeriyor. Balın içine giren miktar mevsime ve arıların ziyafet çektiği diğer çiçeklere göre değişir, ancak bir kavanoz ise sizi hastanelik edebilir. Deli bal binlerce yıldır halk ilacı olarak kullanılmış. Günümüzde bu potansiyel olarak tehlikeli lezzet yüksek fiyattan satılmaktadır"

M.Ö 4. YÜZYIL

Makalede deli bal için "Bu, orduları deviren bir yiyecektir" deniliyor ve şu örnek paylaşılıyor: MÖ 4. yüzyılda, Yunan askeri lideri Xenophon, Karadeniz kıyısındaki Trabzon yakınlarında seyahat eden ve bu tatlı yemeğe aşırı düşkün olan askerler hakkında şunları yazmıştır: "Hiçbiri ayağa kalkamadı, az yiyenler aşırı sarhoş gibiydiler, çok yiyenler ise deli gibi görünüyorlardı, hatta bazı durumlarda ölmek üzere olan adamlar gibi. Böylece ordu yenilmiş ve büyük bir umutsuzluk hakim olmuş gibi orada yatıyorlardı".

Haberde, bala gelen ayı faktörüne de değinilmiş ve "Kutluata tehlikelerin içgüdüsel olarak farkında. Bir saldırıdan yaklaşık 20 yıl sonra, kovanlarını yağmalayan ve uyuşukluğa giren bir ayıyla mücadelesi nedeniyle, elinde ve bacağında hala yara izleri var. Görünüşe göre uyuyan ayı, Kutluata ve arkadaşları yaklaştığında uyanmış ve ardından yaşanan kovalamaca ve mücadele Kutluata'nın bir haftadan uzun bir süre yoğun bakımda kalmasına neden olmuş" bilgisi paylaşılmış.

Kutluata ise “Ayılardan korksak da korkmasak da bu işi yapmak zorundayız. Arıcılığa devam edeceğiz. Neredeyse her gün ayılarla karşılaşıyoruz. Ne zaman dağa çıksak bir ayıyla karşılaşıyoruz" diyor.

CNN haberinde şu notu da düşmüş "Deli bal birçok ülkede yasaldır. Ancak ABD Gıda ve İlaç Dairesi tüketilmesini önermemektedir. FDA sözcüsü CNN'e yaptığı açıklamada, "Bu toksinin yüksek miktarda bulunduğu balı yemek, mide bulantısı, kusma veya baş dönmesi gibi semptomlarla birlikte 'deli bal' zehirlenmesine yol açabilir. Bu tür zehirlenmeler nadirdir" diyor.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2937,04 0,02%
  • ALTIN ONS 2637,04 0%
  • BIST 100 9639,77 0,04%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,984 -0,076%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,4027 0,02104%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 113,15 7,2997%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,642 0,0084%
  • EURO/DOLAR 1,0567 0,0133%
  • EURO/TURK LIRASI 36,7126 0,3184%
  • STERLIN/DOLAR 1,26798 0,00552%
Borsa Haberleri
Üçüncü çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda en iyi sonuçları elde eden 17 şirket
Borsada bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 4 şirket
Otokar 31 milyarlık anlaşmayı duyurdu: 1059 adet COBRA II
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir kararı
Escar Filo Kiralama (ESCAR) bedelsiz tarihi belli oldu
Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş Başkanlığı'ndan istifa etti
Kocaer Çelik (KCAER) bedelsiz tarihi belli oldu
Bossa Ticaret’ten olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkında açıklama
Matriks (MTRKS) bedelsiz tarihi belli oldu
YEO Teknoloji (YEOTK) yeni yatırımını duyurdu
Borsa İstanbul’dan 3 hissede tedbir kararı
Borsada sermaye artırımı yapan 7 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada dün geri alım yapan 11 şirket
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 3 şirket
26 Kasım borsada gün sonu özeti
GERİ
İLERİ
Üçüncü çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda en iyi sonuçları elde eden 17 şirket
Borsada bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 4 şirket
Otokar 31 milyarlık anlaşmayı duyurdu: 1059 adet COBRA II
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir kararı
Escar Filo Kiralama (ESCAR) bedelsiz tarihi belli oldu
Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş Başkanlığı'ndan istifa etti
Kocaer Çelik (KCAER) bedelsiz tarihi belli oldu
Bossa Ticaret’ten olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkında açıklama
Matriks (MTRKS) bedelsiz tarihi belli oldu
YEO Teknoloji (YEOTK) yeni yatırımını duyurdu
Borsa İstanbul’dan 3 hissede tedbir kararı
Borsada sermaye artırımı yapan 7 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada dün geri alım yapan 11 şirket
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 3 şirket
26 Kasım borsada gün sonu özeti
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL