CNN: Askerleri devirecek kadar güçlü, dünyada sadece iki yerde bulunur

Kaçkar Dağları'nda 'deli balın' serüvenini haberleştiren CNN'in makalesinde "Üzerinde arıcılık kıyafetiyle, ancak elleri açıkta olan Hasan Kutluata, çam dolu arı tütsüleme makinesinin körüğüne basıyor. Dumanın amacı, arıların tehlikeyi hissettiklerinde salgıladıkları ve diğer arıları saldırmaya teşvik eden feromonu maskelemektir. Biz deli balı toplamak için buradayız. Ve Türkiye'nin Karadeniz bölgesi, dünyada bu balı üreten yalnızca iki yerden biridir, diğeri Nepal'in Hindukuş Himalaya sıradağlarıdır" ifadeleri yer alıyor.

Makalede şu bilgiler de paylaşılmış: "Nektar, grayanotoksin adı verilen ve doğal olarak oluşan bir toksin içeriyor. Balın içine giren miktar mevsime ve arıların ziyafet çektiği diğer çiçeklere göre değişir, ancak bir kavanoz ise sizi hastanelik edebilir. Deli bal binlerce yıldır halk ilacı olarak kullanılmış. Günümüzde bu potansiyel olarak tehlikeli lezzet yüksek fiyattan satılmaktadır"

M.Ö 4. YÜZYIL

Makalede deli bal için "Bu, orduları deviren bir yiyecektir" deniliyor ve şu örnek paylaşılıyor: MÖ 4. yüzyılda, Yunan askeri lideri Xenophon, Karadeniz kıyısındaki Trabzon yakınlarında seyahat eden ve bu tatlı yemeğe aşırı düşkün olan askerler hakkında şunları yazmıştır: "Hiçbiri ayağa kalkamadı, az yiyenler aşırı sarhoş gibiydiler, çok yiyenler ise deli gibi görünüyorlardı, hatta bazı durumlarda ölmek üzere olan adamlar gibi. Böylece ordu yenilmiş ve büyük bir umutsuzluk hakim olmuş gibi orada yatıyorlardı".

Haberde, bala gelen ayı faktörüne de değinilmiş ve "Kutluata tehlikelerin içgüdüsel olarak farkında. Bir saldırıdan yaklaşık 20 yıl sonra, kovanlarını yağmalayan ve uyuşukluğa giren bir ayıyla mücadelesi nedeniyle, elinde ve bacağında hala yara izleri var. Görünüşe göre uyuyan ayı, Kutluata ve arkadaşları yaklaştığında uyanmış ve ardından yaşanan kovalamaca ve mücadele Kutluata'nın bir haftadan uzun bir süre yoğun bakımda kalmasına neden olmuş" bilgisi paylaşılmış.

Kutluata ise “Ayılardan korksak da korkmasak da bu işi yapmak zorundayız. Arıcılığa devam edeceğiz. Neredeyse her gün ayılarla karşılaşıyoruz. Ne zaman dağa çıksak bir ayıyla karşılaşıyoruz" diyor.

CNN haberinde şu notu da düşmüş "Deli bal birçok ülkede yasaldır. Ancak ABD Gıda ve İlaç Dairesi tüketilmesini önermemektedir. FDA sözcüsü CNN'e yaptığı açıklamada, "Bu toksinin yüksek miktarda bulunduğu balı yemek, mide bulantısı, kusma veya baş dönmesi gibi semptomlarla birlikte 'deli bal' zehirlenmesine yol açabilir. Bu tür zehirlenmeler nadirdir" diyor.

