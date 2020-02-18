Geliştirdiği robotu 6 kıtaya ihraç edecek - Ekonomist

Geliştirdiği robotu 6 kıtaya ihraç edecek
2000 yılında saç ekim sektörüne giriş yapan ASMED bugün yılda yaklaşık 800 yabancı hasta alıyor. Geçen yıl Ataşehir’de 40 milyon TL’lik yatırımla yeni klinik binasını hayata geçirdi.
ÖZLEM BAY YILMAZ
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Saç ekimi konusunda birçok teknik ve inovasyonu da sektöre kazandıran şirketin kurucusu Dr. Koray Erdoğan, TÜBİTAK ile geliştirdiği ve yakında piyasaya çıkacak olan robotu 6 kıtaya ihrac etmeyi planlıyor.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Dr. Koray Erdoğan, ortağı Dilek Çakır ile birlikte 2000 yılında ASMED Özel Tıp Merkezi’ni kuran bir girişimci. Saç ekiminin hem dünyada hem Türkiye’de henüz yeni yeni uygulandığı ve yaygınlaşmaya başladığı o dönemde sektöre giriş yapanlardan oldu.
İstanbul Suadiye’deki kliniğini 40 milyon TL’lik yatırımla Ataşehir’e taşıyan şirket, yeni şubesinde ağırlıklı olarak, İngiltere, İsveç, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinden, ABD ve Kana-da’dan hasta alıyor. ASMED’in cirosunun yüzde 95’i yabancı hastalardan geliyor.
Saç ekimi alanında cihaz ve teknik geliştirme çalışmalarına devam eden Koray Erdoğan, bugünlerde saç ekiminde Türkiye’yi birkaç adım öne taşıyacak yeni bir inovasyonu tamamlamak üzere.
TÜBİTAK işbirliğiyle bir robot geliştiriyor. Bu ürünün geliştirme çalışmaları için 2.5 yıldır sürüyor. Ürünün AR-GE çalışmalarına şimdiye kadar 750 bin dolar harcandı.
Bu robotun dünyada saç ekiminde çığır açacağına dikkat çeken Erdoğan, “Robot, üç boyutlu tarama teknolojisi ile bütün kafayı tarayıp deep learning yani derin öğrenme yöntemiyle hem kökleri çıkaracağımız bölgede hem de ekim yapacağımız bölgede saçların kalınlıklarını ve sayısını optik sistemle ölçecek.
Hem öncesinde operasyonun doğru planlanmasını sağlayacak, hem de şu anda bizim ortalama bir saatte yaptığımız işlemi, saniyeler içinde, optik olarak kendisi tamamlayacak” diyor.
DÜNYADA BİRİNCİ SIRADA
110 kişiye istihdam sağlayan ASMED, sadece ekilen saçların yüzde 100’e yakın bir şekilde çıkmasını sağlamakla kalmıyor. Hastanın yüzüne en uygun saç çizgisini vererek sonucun son derece doğal görünmesine de özen gösteriyor.
Operasyonların tam teşekküllü 10 ameliyathanede yapıldığını ve hastalarının 7 yıldız standartlarına sahip hasta odalarında konakladığını belirten Koray Erdoğan, şunları ekliyor: “Türkiye’deki saç ekimi işlemini yurtdışı ile karşılaştırdığımızda, klinikten kliniğe farklılık göstermekle birlikte yüzde 10 ila 50 arasında fiyat avantajı sağladığından söz edebiliriz.
Saç ekim işlemi greft başına AB’de 3 Euro, ABD’de 5 dolar. Türkiye bugün saç ekimi alanında dünyada birinci sırada. En yakın rakiplerimiz ise ABD ve Belçika.”
6 KITAYA İHRACAT
‘KE-Bot’ adı verilen robot, saç ekimi işlemine tam bir şeffaflık getirecek. Çünkü bugün saç ekimi yaptıran kişilere ‘Kaç kök ekildi?’ diye sorulduğunda, çoğunlukla ‘3 – 4 bin olduğu söylendi’ gibi belirsiz yanıtlar alınıyor.
Hastalar kendi durumlarıyla ilgili kesin bir bilimsel veriye sahip olmuyor. Bu robot sayesinde, hastaların kafasında ekilen kök sayısı konusunda bir soru işareti kalmayacak. Robot hastanın başından kaç kökün alındığını ve kaç kök ekildiğini optik olarak sayarak söyleyecek.
KE-Bot’un tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Koray Erdoğan, “Başkanı olduğum Brüksel merkezli World FUE Institute’un 24-27 Haziran’da İstanbul’da yapılacak uluslararası çalıştayında tüm dünyaya tanıtılacak.
Tasarım ve teknolojisi yüzde 100 yerli olan KE-BOT’un altı kıtada satışı gerçekleşecek. 100 bin doları aşmayacak bir baz fiyat olacak ama sonra kullanım başı bedeli olacak” diye anlatıyor.
YENİ TEKNİKLER
2000’li yıllarda tüm dünyada, ‘FUT tekniği’ denilen yani saçlı derinin şerit halinde kesilmesiyle elde edilen saçların kelleşen bölgelere ekilmesi olarak tanımlanan teknik yaygındı.
Daha sonra saç köklerinin tek tek başın arkasından alınarak, öndeki saçsız bölgelere nakledildiği ‘FUE tekniği’ ortaya çıktı. ASMED’in kuruluşundan itiberen saç ekimi alanında aralıksız çalışan Dr. Koray Erdoğan da 2004 yılında bugün bütün dünyada ‘Ardışık Teknik’ adıyla bilinen kendi FUE sistemini geliştirdi.
Bunun ardından da saç ekimi sırasında gereğinden fazla kökün çıkarılmasını önlemek için optimum saç folikül sayısını hesaplama yöntemi olan ‘Kapatıcılık Değeri’ni yarattı. Bu tekniğin uygulanabilmesi için de ‘Graft Calculator’ adlı bir aplikasyon geliştirdi.
Bu aplikasyon bugün cep telefonlarına ücretsiz olarak indirilebiliyor ve tüm dünyada yüzlerce doktor tarafından kullanılıyor.
ASMED’deki operasyonlarda kullanılan ameliyat punchlarını da kendisinin tasarladığını belirten Koray Erdoğan, “Özellikle K.E.E.P. (Koray Erdoğan Embedding Placer) yani saç köklerini zarar vermeden yerleştirmek için kullandığımız aparat büyük önem taşıyor. Bu alet sayesinde saç kökleri ekilirken oluşan zarar en aza indiriliyor” diyor.
İŞİNSANLARI İLGİLİ
Koray Erdoğan, bunların yanı sıra Long Hair FUE ile, saçları tıraş etmeden uzun halleriyle çıkarıp o şekilde ekmeyi mümkün kılan bir yöntem daha geliştirmiş bulunuyor. Bu yöntemle saç ekiminin sonucu ameliyatın sonunda hemen görülebiliyor.
Hastalarımız ameliyatın ardından sanki hiç saç ektirmemiş gibi göründüklerini ifade eden Koray Erdoğan, şöyle devam ediyor: “Bu nedenle yöntemi özellikle ajandası yoğun iş insanları ve sanatçılar tercih ediyor.
Bu arada operasyon öncesi ve sonrası fotoğraflama aşamasını çok kolay hale getiren bir fotoğraf sistemi de yarattım.
‘KE-Photo’ sistemi, hastanın ameliyat öncesi ve sonrasında fotoğrafları çekilirken başını hareket ettirmek zorunda kalmaması için tek bir tuşa basarak bir kerede hastanın başının her açıdan fotoğraflanmasını sağlıyor.”
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