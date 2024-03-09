ODTÜ'yü bitirdi, bir rahatsızlık sonrası bu işi kurdu, dünya sıralamasına girdi

ODTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, 20 yıl kurumsal hayatta çalışan Alan, 2017 yılında zeytinyağı üretimine başladı. Alan, kolunda kötü huylu olduğundan şüphelenilen bir tümörün tespit edilmesinin ardından sağlıklı bir yaşam için harekete geçmiş ve zeytinyağı ile bu süreçte tanışmış. İşte anlattıkları:

1 AYVALIK'TA BAHÇE ALDI, AMERİKA'YA EĞİTİME GİTTİ Ayvalık'ta zeytin bahçesi alarak işe başlayan Alan, Amerika'ya hem tadım hem de zeytinyağı üretimi üzerine eğitim almaya gitti. Bu alanda çalışan danışmaları Türkiye'ye getiren Alan, üretim sürecinde onların desteğinden de yararlandı.

2 55 BİN ZEYTİN AĞACINDAN ÜRÜN ALINIYOR Kendi markasını kuran (Nova Vera) Bahar Alan, AA muhabirine, şu an 1600 dönümlük arazide bulunan toplam 55 bin zeytin ağacından elde edilen ürünler ile üretim yaptıklarını anlattı. Üretime başladıkları günden bu yana birçok ödül aldıklarını dile getiren Alan, "5 yılda 350'den fazla altın madalya aldık. EVOO Dünya Sıralaması'nda son iki yıldır üst üste dünyanın en iyi 4'üncü zeytinyağı üreticisi konumundayız. Bu seneki hedefimiz, bunu birinciliğe taşımak. Bunun yanı sıra dünyanın en iyi jürilerinin tadım yaptığı yarışmalarda da çeşitli dönemlerde alınan 'ülkenin en iyisi', 'sınıfının en iyisi' ve 'dünyanın en iyisi' gibi ekstra ödüller aldık." dedi. İçilebilir kalitede zeytinyağı üretmeye çalıştıklarının altını çizen Alan, "Çocukların beyin ve kemik gelişimleri için zeytinyağı önemli bir unsur. Bu nedenle çocuk zeytinyağını da çıkarttık" diyor.

3 Hedef, Türkiye'nin en büyük koleksiyon bahçesini oluşturmak Türk zeytinyağlarının kalitesinin, yurt dışında çok tanınmadığına işaret eden Alan, "Yurt dışında 'ucuz zeytinyağı' olarak biliniyor. Biz yaptığımız üretimle aslında Türkiye'den de çok iyi yağlar çıkabileceğini, farklı çeşitlerin güzel işlenebileceğini dünyaya gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Alan, ülkede birçok farklı zeytin çeşidinin olduğunu, bu bakımdan Türkiye'nin en büyük koleksiyon bahçesini oluşturma hedefinde olduğunu söyledi. Bahçesine birçok zeytin çeşidini diktiklerini ifade eden Alan, "Tüm yerel zeytin çeşitlerinin bir arada olmasını, bu zeytin çeşitlerinin tek bir bahçe içerisinde hasadını yapmayı istiyoruz. Türkiye'nin yerel zeytin çeşitlerini en iyi işleyen firma olmak gibi bir niyetimiz var." dedi.

4 KÜRESEL ISINMA ZEYTİNYAĞI FİYATINI ARTIRIYOR Alan, son yıllarda zeytinyağında yaşanan fiyat artışlarında küresel ısınmanın büyük bir rolü olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bu sene piyasada işlenmek üzere alınan zeytin maalesef dolar bazında arttı. Bunun sebebi küresel ısınma nedeniyle meydana gelen zamansız yağışlar ve kurak bir yaz geçirilmesi. Bunun sonucunda hasat miktarı düştü. Küresel ısınma devam ettikçe tüm tarım ürünlerinde olduğu gibi zeytin ve zeytinyağında da fiyat artışları ile karşılaşma durumu söz konusu olabilir. Bu nedenle bizlerin, üzerimize düşeni yapmamız lazım. Su kaynaklarını ve doğayı olabildiğince korumak gerekiyor."