Bu köyde güvenlik kameraları artık 7/24 kayıtta

Daşdemir ayrıca, "İstanbul'da yaşayan köylülerimize de şifre vererek, köyü izleyebiliyorlar. Köy halkı yaşlı olduğu için fazla dışarı çıkamıyorlar. Kendilerini güvende hissetmeleri için bu kamera sistemini kurduk. Köylülerimiz gerçekten huzur ve rahat içeresinde yaşıyor. Bazı köylerde hırsızlık gibi olaylar olduğunda jandarmaya da yardımcı oluyoruz. Genelde köylerde ahırlarda kamera olur ama bizim köyümüz gibi hiçbir köyde böyle bir kamera sistemi yok. İlk defa bu uygulamayı bizim köyde hayata geçirdik" açıklamasında da bulundu.