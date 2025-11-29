Danıştay'dan engelli araçlarında ÖTV kararı: 10 yıllık bekleme şartının yürütmesi durduruldu

Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şubesi'nden alınan bilgiye göre, Danıştay, engelli araçlarında ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) muafiyeti ile ilgili kritik bir yürütmeyi durdurma kararı aldı. Yüksek Mahkeme, 27 Aralık 2024 tarihinden önce (eski yönetmelikle) alınan engelli araçlarının satışı için uygulanan 10 yıl bekleme zorunluluğunu durdurdu. Bu kararla birlikte, eski yönetmeliğe tabi araç sahiplerinin, araçlarını satabilmek için 10 yıl beklemek zorunda kalmayacakları yönünde önemli bir adım atılmış oldu.
NTV'de yer alan habere göre; Danıştay'ın yürütmesinin durdurulmasına karar verdiği belirtilen düzenleme, engelli araçların yönelik indiriminin istismar edilmesi üzerine yaşama geçirilmişti. 2024 yılında satışı yapılan araçların yüzde 30'dan fazlasının engelli aracı kapsamında alındığı anlaşılmıştı.
Danıştay 7'inci Dairesi'nin 2025-400 sayılı kararı olarak duyurulan metine göre, konu yüksek mahkemenin önüne, 27 Aralık 2024 tarihinde 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 7. maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle geldi.
Dava dilekçesinde, ilgili düzenlemenin, kazanılmış hakları ihlal ettiği ileri sürülerek, “Engellilik istisnası kapsamında araç alımı için öngörülen sürenin beş yıldan on yıla çıkarıldığı, dava konusu Tebliğ ile bu sürenin geçmişe yönelik olarak uygulanacağının düzenlendiği, kanun değişikliğinden önce araç almaya hak kazanan kişilerin kazanılmış haklarının ihlal edildiği.” savunuldu.
Dava dilekçesinde, “16 Ekim 2024 tarihinde araçlarını sattıktan sonra istisna kapsamında yeni araç almaya hak kazanarak araştırma yaptıkları süreçte herhangi bir istisnaya yer verilmeden dava konusu düzenlemenin yapıldığı, bu durumun telafisi güç ve imkansız zararlara yol açtığı ileri sürülerek iptali ve yürütmesinin durdurulması.” talep de edildi.
Yüksek Mahkeme, değerlendirmesi sonrasında, yönetmelikteki düzenlemenin hukuki olarak yerinde olmadığı sonucuna varırken, şu kararı açıkladı:
" İstisnaya ilişkin önceki düzenlemenin yürürlükte olduğu dönemde iktisap edilerek yine bu dönem içinde elden çıkarılan engelli araçlarının, yeni düzenlemede öngörülen on yıllık süreye tabi tutulmalarında hukuki isabet bulunmamaktadır.
- Bu bakımdan, 15/01/2025 tarih ve 32783 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in 10'uncu maddesiyle getirilen, "Ancak Kanunun 7'inci maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendi kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra satışı veya devri, taşıtın ilk iktisap tarihinden on yıl geçmedikçe malul ve engelliye istisnadan tekrar yararlanma hakkı sağlamaz." yolundaki düzenlemenin, önceki dönemde aracını satanlar yönünden de geçerli sayılacak şekilde ve herhangi bir istisnaya yer verilmeksizin yürürlüğe konduğu, davalı idarenin beyanlarında da bu hususun kabul edildiği anlaşıldığından, dava konusu düzenlemenin bu kısmının açık şekilde hukuka aykırı olduğu ve söz konusu istisnanın amacına aykırı şekilde engelli bireylerin araçsız kalmasına neden olarak topluma aktif şekilde katılmalarına engel olabileceği anlaşıldığından, 2577 sayılı Kanun'un 27'inci maddesinde öngörülen koşulların gerçekleştiği anlaşılmış olup, telafisi güç veya imkansız zararlara olabilecek olan dava konusu Tebliğ'in 10'uncu maddesinin yürütmesinin durdurulması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır."