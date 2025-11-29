Danıştay'dan engelli araçlarında ÖTV kararı: 10 yıllık bekleme şartının yürütmesi durduruldu

Dava dilekçesinde, “16 Ekim 2024 tarihinde araçlarını sattıktan sonra istisna kapsamında yeni araç almaya hak kazanarak araştırma yaptıkları süreçte herhangi bir istisnaya yer verilmeden dava konusu düzenlemenin yapıldığı, bu durumun telafisi güç ve imkansız zararlara yol açtığı ileri sürülerek iptali ve yürütmesinin durdurulması.” talep de edildi.

Yüksek Mahkeme, değerlendirmesi sonrasında, yönetmelikteki düzenlemenin hukuki olarak yerinde olmadığı sonucuna varırken, şu kararı açıkladı: