Türk işçiliği dünya piyasasında zirvede: Marmaris, dünya motoryat bakımının lojistik üssü oldu

Mega motoryatların Marmaris'i tercih etmelerinin Türkiye'ye birçok anlamda katkısı olduğunu ifade eden Balcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir motoryat karaya çıktığında yüzde 100'e yakın malzeme ve işçilik artık Marmaris'te yapılıyor. Sektör kendini geliştiriyor bir yandan da yeni kurallara uyarak daha güvenli daha sistematik bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Sektörümüzün birçok dal ve farklı alanlardan daha güçlü olduğunu görebiliyoruz. Yat bakım ve onarımı istihdam da yaratıyor, yüzlerce insan bu sektörde çalışıyor. Bir yandan da arka planda sanayi hareketlendi. Sanayideki hareketlilik de şehrin tamamına temas etmekte."

Marmaris'in yat bakım ve onarım sektöründeki başarısının Türkiye'yi de bu konuda öne çıkardığına değinen Balcı, "Yunanistan ve adalardan, İtalya'ya kadar gittiğinizde çok ülkeden daha uygun fiyatlara daha kaliteli işçilikle onarım ve bakım yapıyoruz. Bu alanda iddialıyız. Sektörümüz, ülke ekonomisine ciddi katkıda bulunmaktadır." diye konuştu.