Yemek siparişlerinde yeni dönem başlıyor: Tüm ücretler ayrıntılı şekilde paylaşılacak

Ticaret Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, online yemek siparişlerinde, hizmet bellerinin ayrıntılı olarak gösterileceği ifade edilerek, restoranlar indirim ve kampanyalara zorlanmayacağına da vurgu yapıldı.

"Restoranlar, tüm hizmet bedellerini göstermek zorunda"

Açıklamada, restoranlardan tahsil edilen tüm bedellerin, her bir restoranın kendi satıcı panelinde ayrıntılı şekilde gösterilmesinin zorunlu hale getirildiği belirtildi.

"Son dönemde sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar ile kamuoyuna sıklıkla yansıyan şikâyetlerde, yemek sipariş hizmeti sunan elektronik ticaret pazar yerlerinin restoranlarla kurduğu ticari ilişkilere yönelik eleştirilerin yoğunlaştığı görülmektedir.

Ticaret Bakanlığımız, söz konusu gelişmeleri yakından ve hassasiyetle takip ederek; yapılan kapsamlı inceleme ve değerlendirmeler neticesinde önemli düzenlemelerin hayata geçirilmesini gerekli görmüştür.

Bu kapsamda; elektronik ticarette şeffaflığın en üst düzeye çıkarılması, hizmet bedellerinin açık, anlaşılır ve tam anlamıyla öngörülebilir hale getirilmesi, tüketicilerin eksiksiz ve doğru bilgilendirilmesi ile piyasa genelinde güven ortamının güçlü şekilde tesis edilmesi amacıyla belirtilen kararlar alınmıştır.

Elektronik ticaret pazar yerleri tarafından restoranlardan tahsil edilen tüm bedellerin, hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde, hizmet kalemleri bazında ayrıntılı olarak her bir restoranın kendi satıcı paneli üzerinden gösterilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Bu düzenleme sayesinde işletmeler ilk kez tüm maliyet bileşenlerini açık, net ve karşılaştırılabilir biçimde görebilecek; böylece ticari kararlarını daha sağlıklı ve bilinçli şekilde verebilecektir.

Diğer taraftan, siparişin onaylanması aşamasında tüketiciye; siparişin restorandan kendisine ulaştırılması sürecinde tahsil edilen giderlerin komisyon, taşıma, görünürlük ve benzeri hizmet bedellerinden oluşabileceğine dair genel nitelikte ve bilgilendirici bir çerçeve sunularak şeffaflığın tüm ekosisteme yayılması amaçlanmaktadır."

"Ek bir bedel talep edilmesinin önüne geçilecek"

Temel hizmetler karşılığında ek bir bedel talep edilmesinin önüne geçileceğinin de altı çizildi:

"Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan düzenleme ile aracılık hizmetinin doğası gereği sunulması gereken pazar yeri tarafından siparişin alınması ve restorana iletilmesi, ödeme işlemleri ve temel altyapı gibi temel hizmetler karşılığında ek bir bedel talep edilmesinin önüne geçilmektedir. Kampanyalara katılımın tek başına bir ücretlendirme unsuru haline getirilmesi uygulamasına son verilerek, işletmeler üzerindeki mali yüklerin azaltılması hedeflenmiştir.

Öte yandan, sunulacak ek hizmetlerin ve bunlara ilişkin ücretlerin, kampanya öncesinde restoranlara açık ve şeffaf şekilde bildirilmesi zorunlu kılınarak ticari ilişkilerde güven tesis edilmektedir."

Restoranlar indirim ve kampanyalara zorlanmayacak

Ayrıca, restoranların kampanya, indirim, reklam ve benzeri uygulamalara katılımı tamamen gönüllülük esasına bağlandığı da şöyle ifade edildi:

"İndirimli ve kampanyalı satışlarda komisyon hesaplamalarına ilişkin yaşanan karmaşıklıklar giderilmiş; sade, anlaşılır ve hakkaniyete dayalı bir sistem oluşturulmuştur.

Böylece hem restoranlar hem de pazar yerleri açısından öngörülebilir ve dengeli bir mali yapı tesis edilmiştir.

Bu çerçevede; indirimin yalnızca restoran tarafından yapılması durumunda komisyon bedeli tüketici tarafından ödenen toplam tutar üzerinden hesaplanacak; indirimin restoran ve pazar yeri tarafından birlikte karşılanması halinde ise komisyon, tüketicinin ödediği tutara yalnızca pazar yeri tarafından sağlanan indirim tutarının eklenmesi suretiyle belirlenen tutar üzerinden hesaplanacaktır.

Genelge ile getirilen en önemli kazanımlardan biri de, restoranların kampanya, indirim, reklam ve benzeri uygulamalara katılımı tamamen gönüllülük esasına bağlanmış; bu uygulamalara katılmaya zorlanmalarının önüne açık ve net şekilde geçilmiştir.

Katılım sağlamayan restoranlara herhangi bir yaptırım uygulanması mümkün olmayacaktır."

"Ek hizmetler tamamen işletmenin onayına bağlı olacak"

Sunulan ek hizmetlerin tamamen işletmenin onayına bağlı olduğu ve bu onayın istenildiği zaman geri alınabileceği, böylece daha adil bir zeminin oluşturulduğu da vurgulandı.

"Ayrıca, sunulan ek hizmetlerin tamamen işletmenin onayına bağlı olması ve bu onayın istenildiği anda geri alınabilmesi sağlanarak, piyasa aktörleri arasındaki güç dengesi daha adil bir zemine oturtulmuştur.

Ticaret Bakanlığımız, hayata geçirdiği bu düzenlemelerle yalnızca mevcut sorunları çözmekle kalmamakta; aynı zamanda elektronik ticaret ekosisteminde uzun vadeli güven, istikrar ve sürdürülebilir büyümenin temellerini sağlamlaştırmaktadır.

Şeffaflığın arttığı, ticari ilişkilerin netleştiği ve tüm tarafların haklarının dengeli biçimde korunduğu bu yeni dönemde, elektronik ticaretin daha sağlıklı bir zeminde gelişmeye devam edeceği değerlendirilmektedir.

Ticaret Bakanlığımız, sektörde ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçları yakından takip etmeye devam edecek; ihtiyaç duyulması halinde elektronik ticaret alanında güveni ve öngörülebilirliği artıracak ilave adımları aynı kararlılıkla hayata geçirmeyi sürdürecektir."