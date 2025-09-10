15 kadın hekim 'Kadına Sağlık' için bir araya geldi

15 Gönüllü hekimin 15 farklı konuyu ele alacağı ‘Kadına Sağlık’ podcast serisinin 2. Sezonu, Yekta Kopan’ın sunumuyla dinleyicisi ile buluşuyor. Bu anlamlı projede yer alacak sağlık konuları ise özellikle kadınların muzdarip olduğu migren, kalp sağlığı, demans, menopoz ve obezite gibi birçok kadını yakından ilgilendiren kritik konular oldu.

Proje, ‘Kadın sağlığı’ denildiğinde doğurganlık ve üreme ilişkili sağlık sorunlarını akla getiren ‘geleneksel’ yaklaşım yerine, farklı alanlarda da ciddi sağlık sorunlarına dikkat çekmek üzere bütüncül bir yaklaşımla ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ çerçevesinde ele alınıyor. Her bölümde farklı bir konunun ele alınacağı 2. seri, kadın sağlığına geniş bir yelpazeden bakarak sağlık okuryazarlığını da arttırmayı hedefliyor.

‘Kadına Sağlık’ podcast serisi 2. sezon Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler gönüllü proje ekibi, Ayşenur Kökenli Paksoy, Uzm. Dr. Burcu Yazıcı Elmas, Dr. Çağcan Ölmez, İrem Kıratlıoğlu Sakar, Şule Kahveci Sayar’dan oluşuyor.

Youtube, Spotify ve Apple Podcast’te dinleyicisi ile buluşan podcast serisinin 2. sezonunda ise gönüllü olarak katkıda bulunan konuşmacı hekimler; Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu, Prof. Dr. Asuman İnan, Op. Dr. Banu Çiftçi, Prof. Dr. Derya Karadeniz, Prof. Dr. Devrim Çabuk, Prof. Dr. Dilek Yılmaz, Prof. Dr. Elif Eroğlu Büyüköner, Prof. Dr. Emel Sezer, Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu, Prof. Dr. Kadriye Kılıçkesmez, Doç. Dr. Naşide Mangır, Prof. Dr. Özlem Çelik, Prof. Dr. Pınar Yalınay Dikmen, Doç. Dr. Telce Ayşen Küçükceran ve Prof. Dr. Ülver Derici olacak.

‘Kadına Sağlık’: Sağlık sektöründeki kadınların gelişimini ve liderlik sürecini desteklemek amacıyla Professional Women’s Network İstanbul (PWN İstanbul) ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliği, UN SDSN Türkiye ve Awen for Us desteğiyle gerçekleştirilen ‘Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler (SYKL) Gelişim Programı’ndan mezun ve uzun yıllar sağlık sektöründe çalışan 6 gönüllü kadının liderliğinde 3 yıl evvel hayata geçirildi. Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı kadın sağlığı podcast serisi "Kadına Sağlık", ilk bölümünde 100 bin’in üzerinde dinlenme, 4 milyon erişim ve farklı kurumlardan aldığı ödüller ile başarısını ortaya koydu.