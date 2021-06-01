Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,81 değer kazanarak günü 1.432,04 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,55 puan artarken, toplam işlem hacmi 13,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,84 ve holding endeksi yüzde 0,85 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,92 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen ise yüzde 1,87 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, banka hisseleri öncülüğünde gün boyunca pozitif bir seyir izledi.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,98, sanayi endeksi yüzde 0,68, hizmetler endeksi yüzde 0,30 ve teknoloji endeksi yüzde 1,13 değer kazandı.

58 HİSSE PRİM YAPTI, 38’İ GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 19,16 puan ve yüzde 1,27 yükselişle 1.525,49 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 58’i prim yaptı, 38’i geriledi.

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Kardemir (D) ve SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde ihracat rakamları, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Bej kitap raporu, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Fed üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.440 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ALTIN, DOLAR

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,30 kazançla 522 bin 900 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,4972 lira, satışta 8,5313 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,4930 lira, satışta 8,5271 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,08’den, bileşik getirisi de yüzde 18,89’dan gerçekleşti.