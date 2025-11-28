ARA
DOLAR
42,50
0,16%
DOLAR
EURO
49,34
0,05%
EURO
GRAM ALTIN
5765,39
1,66%
GRAM ALTIN
BIST 100
10898,70
-0,43%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Enflasyon ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir?

Enflasyon ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir?

2025 yılının Kasım ayının sonlarına gelinirken, olası zam beklentileri nedeniyle tüm gözler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Peki, Enflasyon ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir?


Enflasyon ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir?

Kasım ayının son haftasını geride bırakırken, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Kasım ayı enflasyon (TÜFE/ÜFE) rakamlarının açıklanacağı tarih, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen takvim doğrultusunda netleşti. Bu veriler, yalnızca ekonomik gidişatı göstermesi açısından değil, aynı zamanda Aralık ayı kira artış oranını ve yıl sonu maaş/emekli zammı beklentilerini şekillendirmesi açısından da kritik öneme sahipt

 

2025 KASIM ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

 Açıklanma Tarihi: 3 Aralık 2025 Çarşamba

Açıklanma Saati: TSİ 10.00

TÜİK, 3 Aralık Çarşamba günü saat 10.00'da Kasım ayı enflasyon verilerini ilan ederek, Aralık ayında yenilenecek sözleşmeler için yasal üst sınırı belirlemiş olacak.

Kasım ayı enflasyon beklentileri, hem piyasa katılımcıları anketinde yükseliş göstermiş hem de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in iyileşmeye dikkat çektiği açıklamalarıyla birlikte gündeme oturmuştur.

 

Piyasa Katılımcıları Anketi Beklentileri (TCMB)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) reel ve finansal sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiği Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, enflasyon beklentileri kısa ve orta vadede artış gösterdi:

Kasım Ayı TÜFE Artışı Beklentisi: Geçen ay %1,55 olan beklenti, bu ay %1,59'a yükselmiştir.

Cari Yıl Sonu (2025) TÜFE Artışı Beklentisi: %31,77'den %32,20'ye çıkmıştır.

Orta Vadeli Beklentiler:

12 ay sonrası için TÜFE artışı beklentisi %23,26'dan %23,49'a,

24 ay sonrası için ise %17,36'dan %17,69'a yükselmiştir.

 

Bakan Şimşek'ten Uzun Vadeli İyileşme Vurgusu

Anket verileri kısa vadede artış gösterse de, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise yaptığı açıklamada, beklentilerdeki uzun dönemli iyileşmeye dikkat çekti:

Bakan Şimşek, hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin Kasım ayında gerilediğini (iyileştiğini) belirtti.

Geçen yılın aynı dönemine göre beklentilerde 12 puanlık önemli bir iyileşme olduğunu ifade etti.

Ekonomi yönetimi olarak dezenflasyon odaklı politikaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Şimşek, enflasyondaki düşüş devam ettikçe beklentilerdeki iyileşmenin de güçleneceğini öngördüklerini açıkladı.

Bakan Şimşek, ekonomiyi fiyat istikrarının sağlandığı ve refah düzeyinin yükseldiği güçlü bir yapıya kavuşturma kararlılığını yineledi.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL