Enflasyon ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir?

Bakan Şimşek'ten Uzun Vadeli İyileşme Vurgusu

Anket verileri kısa vadede artış gösterse de, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise yaptığı açıklamada, beklentilerdeki uzun dönemli iyileşmeye dikkat çekti:

Bakan Şimşek, hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin Kasım ayında gerilediğini (iyileştiğini) belirtti.

Geçen yılın aynı dönemine göre beklentilerde 12 puanlık önemli bir iyileşme olduğunu ifade etti.

Ekonomi yönetimi olarak dezenflasyon odaklı politikaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Şimşek, enflasyondaki düşüş devam ettikçe beklentilerdeki iyileşmenin de güçleneceğini öngördüklerini açıkladı.

Bakan Şimşek, ekonomiyi fiyat istikrarının sağlandığı ve refah düzeyinin yükseldiği güçlü bir yapıya kavuşturma kararlılığını yineledi.