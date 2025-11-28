Enflasyon ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir?

Kasım ayının son haftasını geride bırakırken, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Kasım ayı enflasyon (TÜFE/ÜFE) rakamlarının açıklanacağı tarih, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen takvim doğrultusunda netleşti. Bu veriler, yalnızca ekonomik gidişatı göstermesi açısından değil, aynı zamanda Aralık ayı kira artış oranını ve yıl sonu maaş/emekli zammı beklentilerini şekillendirmesi açısından da kritik öneme sahipt
2025 KASIM ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açıklanma Tarihi: 3 Aralık 2025 Çarşamba
Açıklanma Saati: TSİ 10.00
TÜİK, 3 Aralık Çarşamba günü saat 10.00'da Kasım ayı enflasyon verilerini ilan ederek, Aralık ayında yenilenecek sözleşmeler için yasal üst sınırı belirlemiş olacak.
Kasım ayı enflasyon beklentileri, hem piyasa katılımcıları anketinde yükseliş göstermiş hem de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in iyileşmeye dikkat çektiği açıklamalarıyla birlikte gündeme oturmuştur.
Piyasa Katılımcıları Anketi Beklentileri (TCMB)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) reel ve finansal sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiği Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, enflasyon beklentileri kısa ve orta vadede artış gösterdi:
Kasım Ayı TÜFE Artışı Beklentisi: Geçen ay %1,55 olan beklenti, bu ay %1,59'a yükselmiştir.
Cari Yıl Sonu (2025) TÜFE Artışı Beklentisi: %31,77'den %32,20'ye çıkmıştır.
Orta Vadeli Beklentiler:
12 ay sonrası için TÜFE artışı beklentisi %23,26'dan %23,49'a,
24 ay sonrası için ise %17,36'dan %17,69'a yükselmiştir.
Bakan Şimşek'ten Uzun Vadeli İyileşme Vurgusu
Anket verileri kısa vadede artış gösterse de, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise yaptığı açıklamada, beklentilerdeki uzun dönemli iyileşmeye dikkat çekti:
Bakan Şimşek, hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin Kasım ayında gerilediğini (iyileştiğini) belirtti.
Geçen yılın aynı dönemine göre beklentilerde 12 puanlık önemli bir iyileşme olduğunu ifade etti.
Ekonomi yönetimi olarak dezenflasyon odaklı politikaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Şimşek, enflasyondaki düşüş devam ettikçe beklentilerdeki iyileşmenin de güçleneceğini öngördüklerini açıkladı.
Bakan Şimşek, ekonomiyi fiyat istikrarının sağlandığı ve refah düzeyinin yükseldiği güçlü bir yapıya kavuşturma kararlılığını yineledi.