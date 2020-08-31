Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı. Peki, işten çıkarma yasağı bu dönemde de devam edecek mi, işten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek? EY Türkiye Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Hizmetleri Direktörü Dr. Hakkı Demirci merak edilen soruları yanıtladı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 2 AY DAHA UZATILDI *

Dr. Demirci’nin değerlendirmeleri şöyle: Yeni Koronavirüs (covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesi ile 30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş iş yerleri için kısa çalışma ödeneği süresi önce 3 ay olarak uygulandı.

30/06/2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (CK) ile bu süre 1 (bir) ay uzatıldı.

30/07/2020 tarih ve 280 sayılı yeni CK ile kısa çalışma süresi 2706 sayılı kararda belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu karar ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 1 ay daha uzatıldı.

Bu defa 31/08/2020 tarih ve 31230 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2706 sayılı Kararda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 280 sayılı karar ile uzatılan 1 aylık süreden sonra başlamak üzere herhangi bir sektör ayrımı olmadan kısa çalışma uygulaması iki (2) ay daha uzatılmıştır.

Dolayısıyla toplamda tüm sektörler için 7 aylık bir kısa çalışma uygulaması bulunmaktadır.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI DEVAM EDECEK Mİ? NE ZAMAN SONA ERECEK? *

Peki, işten çıkarma yasağı bu dönemde devam edecek mi? İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek? Dr. Demirci’nin bu konudaki yorumları şöyle: “Bilindiği üzere; fesih yasağı ilk olarak 7244 sayılı Yasa ile getirilmiş ve 3 ay süre ile (17.04.2020-17.07.2020 tarihleri arasında) uygulanmıştır. Ardından 30/06/2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süre 1 ay daha uzatılmıştır. Son olarak ise 30/07/2020 tarih ve 281 sayılı Karar ile hem fesih yasağı hem de paralel şekilde işverene tanınan ücretsiz izne çıkarma yetkisi (nakdi ücret destekli) Cumhurbaşkanı tarafından 17/09/2020 tarihinde sona erecek şekilde 1 ay daha uzatılmıştır (Mevcut durumda Cumhurbaşkanının bu süreleri 30.06.2021 tarihine kadar uzatma yetkisi bulunmaktadır).

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 17 EYLÜL’E KADAR DEVAM EDİYOR *

Bu anlamda mevcut bazı sayılı durumlar hariç 17 Eylül’e (17.09.2020) tarihine kadar fesih yasağı uygulaması devam etmektedir”

Dr. Hakkı Demirci, uygulamanın Cumhurbaşkanı kararıyla 30.06.2021 tarihine kadar uzatılabilmesinin de mümkün olduğunu söylüyor.