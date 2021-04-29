Sağlık Bakanlığınca yayımlanan genelgeye göre, tam kapanma döneminde sağlık tesislerinde bulunan kreşler, tedbirlere dikkat edilerek açık tutulacak.
DEVAM EDECEK
- e-Başvuru sisteminden görev belgesi nasıl alınır?
- Sokağa çıkma yasağı kimleri kapsamıyor?
- Tam kapanma genelesi
- THY’den ‘tam kapanma’ açıklaması
- Sitelerde dışarı çıkanları site yöneticileri uyaracak
- Seyahat İzin Belgesi Nasıl Alınır?
- Noterler tam kapanmada açık mı?
- Tam kapanmada bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
- Tam kapanmada eczaneler saat kaçta açılıyor?
Bir cevap yazın