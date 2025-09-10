ARA
DOLAR
41,29
0,06%
DOLAR
EURO
48,36
0,11%
EURO
GRAM ALTIN
4838,06
0,57%
GRAM ALTIN
BIST 100
10458,14
-0,27%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Sanayi üretimi Temmuz'da geriledi

Sanayi üretimi, temmuzda aylık yüzde 1,8 azalırken, böylelikle 2 ay aranın ardından negatif tarafa geçti. Kritik veri yıllık bazda ise, yüzde 5 artış kaydetti.


Sanayi üretimi Temmuz'da geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,5 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,8 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 1,8 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL