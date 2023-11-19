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  • Son yağışlar İstanbul barajlarını ne kadar etkiledi? (19 Kasım)

Son yağışlar İstanbul barajlarını ne kadar etkiledi? (19 Kasım)

İstanbul'da dün gün boyu kent genelinde etkili olan yağış, bugün sabahın erken saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde kara da dönüştü. Peki, son yağışlar İstanbul barajlarını ne kadar etkiledi?

19 Kasım 2023 | 18:31
Son Güncellenme: 19 Kasım 2023 | 20:16
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Son yağışlar İstanbul barajlarını ne kadar etkiledi? (19 Kasım)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışların ardından tekrar yükselişe geçti. İşte son rakamlar:


 

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Dün gün boyu devam eden ve bugün de etkisini sürdüren yağışlarla kente su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 2,72 artarak, bugün itibarıyla yüzde 20,54'e yükseldi.
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Barajların son 14 gündeki doluluk oranları

Barajların son 14 gündeki doluluk oranları

Barajların doluluk oranı 18 Kasım'da yüzde 17.82 iken bu rakam 19 Kasım'daki ölçümde yüzde 20.54'e yükseldi.
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Yıllara göre karşılaştırma

Yıllara göre karşılaştırma

İstanbul barajlarının doluluk oranı 19 Kasım itibarıyla 2013'ten bu yana en düşük seviyede.
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Barajlarda son durum

Barajlarda son durum

Son yağışlarla beraber Alibey Barajı'nda doluluk oranı 23,37'ye çıkarken, Büyükçekmece'de yüzde 7,19'a, Darlık'ta yüzde 30,7'ye, Elmalı'da yüzde 33,81'e, Istrancalar'da yüzde 20,27'ye, Sazlıdere'de yüzde 5,7'ye, Terkos'ta 12,49'a, Ömerli'de yüzde 40,14'e yükseldi.
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