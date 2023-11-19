Bugün hava nasıl olacak? (19 Kasım): 41 il için turuncu uyarı var...

CEO'luktan kovulan Sam Altman'dan ilk açıklama

Geçen ay Türkiye pazarına girmişti: Kasım kampanyasını duyurdu

BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (13-17 Kasım 2023)

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