İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışların ardından tekrar yükselişe geçti. İşte son rakamlar:
1Dün gün boyu devam eden ve bugün de etkisini sürdüren yağışlarla kente su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 2,72 artarak, bugün itibarıyla yüzde 20,54'e yükseldi.
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Barajların son 14 gündeki doluluk oranlarıBarajların doluluk oranı 18 Kasım'da yüzde 17.82 iken bu rakam 19 Kasım'daki ölçümde yüzde 20.54'e yükseldi.
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Yıllara göre karşılaştırmaİstanbul barajlarının doluluk oranı 19 Kasım itibarıyla 2013'ten bu yana en düşük seviyede.
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