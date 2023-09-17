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Ticaret Bakanı Bolat, ABD'de Global Yatırımcılar Konferansı'na katılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'de Goldman Sachs ev sahipliğinde düzenlenen Global Yatırımcılar Konferansı'nda iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek.

17 Eylül 2023 | 19:05
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Ticaret Bakanı Bolat, ABD'de Global Yatırımcılar Konferansı'na katılacak

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 78’inci Genel Kurulu görüşmelerine iştirak etmek için ABD’de olduklarını bildirdi.

New York’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üst düzey resmi görüşmelerinde yer alacaklarını ve iş insanlarıyla da bir araya gelecekleri yoğun bir programın olacağını ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Ekonomik ve ticari bağlarımızı daha da güçlendirmeye yönelik olarak 19 Eylül Salı günü Goldman Sachs ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Global Yatırımcılar Konferansı'na katılarak Amerikan iş dünyasının üyeleriyle bir araya geleceğiz. 20 Eylül Çarşamba akşamı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) - Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) toplantısına katılım sağlayarak Türkiye'miz ve ABD arasındaki ticari ve yatırım işbirliğinin artırılması hedefi doğrultusunda karşılıklı olarak atılacak adımlara ilişkin yoğun görüşmeler gerçekleştireceğiz. 2022 yılı itibarıyla 38 milyar dolarlık karşılıklı ticarete ulaştığımız ABD ile daha önce belirlenmiş 100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmi hedefimize ulaşabilmek, Amerikalı firmaların Türkiye’deki yatırımlarının artırılması ve küresel tedarik zincirinde ülkemizin daha güçlü yer alması için yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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