İhracatın 2019 rotası
Bir yandan ticaret savaşları diğer yandan Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı 2018’de ekonomiyi kırılgan hale getirdi.
Yine de ihracatta 170 milyar dolarlık yıl sonu hedefinin tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Türkiye ekonomisi açısından zor geçeceği tahmin edilen 2019’da ise ihracat her zamankinden daha önemli olacak.
Peki 2019’da ihracatın rotası nasıl şekillenecek? Hangi pazarlar öne çıkacak? Sektörler ihracat paylarını artırmak için ne tür stratejiler izleyecek? Bütün bunları sizler için araştırdık.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomis’in bu haftaki sayısında.
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