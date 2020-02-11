Sanovel’de satış işlemi gerçekleşti
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Ekonomist Dergisi’nin 4-10 Ağustos 2019 tarihli 31’inci sayısında yer verdiğimiz “Sanovel satıldı mı?” haberi, aradan geçen yaklaşık beş ayın sonunda realize oldu.
Geçtiğimiz hafta başında, Türkiye’nin en büyük ilaç şirketlerinden olan ve 1976’dan beri ilaç sektöründe faaliyet gösteren Toksöz Grup’a ait Sanovel’in yüzde 30 hissesinin 200 milyon dolara Lüksemburg merkezli Yamma Investments’a satıldığı resmen açıklandı.
Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bu işlem, Toksöz Grup şirketlerinin bilançolarını küçültüp vergi yükümlülüklerini ödemelerine, bununla beraber Sanovel’in yeni ürünlerinin AR-GE çalışmalarına ve ihracat yatırımlarına olanak sağlayacak.”
Sanovel, kardiyovasküler hastalıklar, solunumla ilgili hastalıklar, gastrointestinal hastalıklar, antidiyabetik ve antihistaminik tedaviler ile antibiyotikler de dahil olmak üzere birçok tedavi alanında farmasötik ürünler üretiyor.
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