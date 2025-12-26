Fındıkta kârlılık rekoru kırdı

2024 yılının en çarpıcı ekonomik performanslarından birine imza atan Öztürk Fındık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., bir önceki yıla göre vergi öncesi kârını yüzde 8 bin 312,9 oranında artırarak 1 milyon 453 bin TL’den 122 milyon 241 bin TL’ye taşıdı.

Ekonomist’in 07 - 20 Aralık 2025 tarihli sayısından

Bu sıçrama, şirketi Ekonomist Dergisi’nin geleneksel “Anadolu 500” araştırmasında ‘Vergi Öncesi Kârını En Çok Artıran Şirketler’ listesinin birincisi yaptı. Zira fındık sektöründe kârlılık açısından, entegre tesislere sahip firmalar öne çıkıyor. Fire oranlarını düşüren otomasyon yatırımları ve private label anlaşmaları, katma değeri yükseltiyor.

FINDIK FİYATI ETKİLEDİ

Öztürk Fındık gibi şirketler, bu yapısal avantajla sektör ortalamasının üzerinde performans sergiledi. Şirketin yapı taşlarını oluşturan kuruluş hikayesi ise şöyle: Öztürk Ailesi’nin 1980’lerin başında Giresun’un Bulancak ilçesinde kurduğu küçük bir işletme olarak yola çıkan firma, bugün Türkiye’nin en büyük fındık entegre tesislerinden birine sahip. 40 yılı aşkın süredir fındık üreten aile, 2024’te adeta tüm birikimin meyvesini topladı. Bu rekor artışın arkasında birden fazla faktör var. İlk ve en önemlisi, 2024’te fındık fiyatlarının tarihî seviyelere ulaşması. TMO’nun 2024 sezonu için açıkladığı 130 TL/kg’lık Giresun tombul fındık fiyatı, serbest piyasada zaman zaman 150-160 TL bandına kadar yükseldi. Üstelik döviz kurlarındaki artış, ihracat gelirlerini TL bazında katladı.

FABRİKA YATIRIMLARI

İkinci faktör ise Öztürk Fındık’ın son beş yıldır sürdürdüğü yatırımdı. Fındık alımlarına 2012 yılında başlayan şirket, 2016 yılında ilk kırma fabrikasını faaliyete geçirdi. 2019 yılında Doğancan Fındık Fabrikası’nı bünyesine katan Öztürk Fındık, 2023’te ise Giresun ikinci Organize Sanayi Bölgesi’nde 15 bin m2 kapalı alana sahip modern tesisini tamamladı. 2024 sezonu itibarıyla yeni fabrikada faaliyetine entegre ve ihraç ürünleri ile devam eden şirket, ayrıca 2023- 2024 sezonu itibarıyla zincir marketlere ‘Çerezya’ adıyla fason üretim yapmaya başladı. Bu yatırımlar sayesinde şirket kârlılıkta bu başarıya ulaştı.

Büyüme sürecek

Öztürk Fındık Sözcüsü Sevim Köse Maraş, 2025 yılı sonu itibarıyla dördüncü fabrikayı bünyelerine katacaklarını ifade ediyor. 2024 yılın 3,2 milyar TL ile tamamladıklarını belirten Maraş, kârlılık oranlarını da bir önceki yıla göre yüzde bin 300 artırdıklarını vurguluyor. Maraş, 2025 yıl sonuna kadar cirolarının 4,8 milyar TL’ye ulaşmasını beklediklerini söylüyor. Kuruldukları yıldan bu yana tedarikçilerden müşterilere kadar olan tüm süreçlerde iyileşme, yenilik ve ilerleme anlayışı ile iç ve dış piyasada varlıklarını sürdürdüklerini kaydeden Maraş, “Müşteri talep, ihtiyaç ve memnuniyetini gözeterek kaliteli ve güvenilir ürünler ile büyümeyi ve gelişmeyi hedefliyoruz” diye konuşuyor.