GençBizzTech 2026 başlıyor

Gençlerin bilim, teknoloji, yapay zekâ ve sürdürülebilirlik alanlarında fark yaratmalarını amaçlayan kapsamlı girişimcilik programı GençBizzTech ile öğrenciler teknik bilgi kazanımının yanı sıra yaratıcılık, takım ruhu, liderlik ve problem çözme becerilerini de geliştirebilecek. Program ile öğrenciler, öğrendikleriyle yenilikçi projeler geliştirerek deneyim edinme fırsatı yakalayacak.

Ekonomist’in 23 Kasım - 6 Aralık 2025 tarihli sayısından

Programın sonunda Türkiye finaline katılmaya hak kazanacak 10 ekip, iş dünyasından mentorlar ile bire bir çalışma fırsatı elde edecek. Mayıs ayında gerçekleşecek büyük finalde finalist ekipler projelerini jüriye sunarken, birinci olan ekip Letonya’da düzenlenecek Avrupa’nın en büyük girişimcilik festivali GEN-E 2026’ya katılma hakkı elde edecek.

POTANSİYELİ ERKEN KEŞFETME

Ayrıca genç girişimciler, teknoloji ve inovasyon odaklı özel ödüller için yarışma ve GEN-E 2026 sanal fuarında stant açarak uluslararası tanıtım yapma şansına sahip olacak. Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Bayam, “Amacımız, Türkiye’nin dört bir yanındaki fen liseli öğrencilerin potansiyellerini erken yaşta keşfetmelerine, teknoloji odaklı çözümler geliştirerek toplumsal etki yaratmalarına destek olmak” diyor. Programın başvuruları 21 Aralık 2025’e kadar sürecek.